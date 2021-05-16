В Иерусалиме совершили теракт: ранены полицейские

В одном из кварталов Иерусалима в воскресенье, 16 мая, произошел наезд на прохожих, также пострадали полицейские.

Об этом сообщает Newsru.co.il. Отмечается, что террориста поймали.

Известно, что событие произошло около 17:00 в квартале Шейх-Джар. Был совершен наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, которые находятся в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.

Также в СМИ отмечают, что это произошло у Дамасских ворот.

Как сообщал OBOZREVATEL :