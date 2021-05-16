В Иерусалиме совершили теракт: ранены полицейские
1 минута
В одном из кварталов Иерусалима в воскресенье, 16 мая, произошел наезд на прохожих, также пострадали полицейские.
Об этом сообщает Newsru.co.il. Отмечается, что террориста поймали.
Известно, что событие произошло около 17:00 в квартале Шейх-Джар. Был совершен наезд на прохожих. Пострадали шесть человек, которые находятся в сознании. По информации СМИ четверо пострадавших – полицейские.
Также в СМИ отмечают, что это произошло у Дамасских ворот.
Как сообщал OBOZREVATEL :
В воскресенье, 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустил шквал ракет по центральному и южному Израиля. В то же время израильская армия в ответ обстреляла сектор Газа.
15 мая Израиль разбомбил дома четырех командиров ХАМАС, которые он называет "террористической инфраструктурой".