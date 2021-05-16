В Черное море вошел патрульный корабль Британии Trent: в РФ встревожились

Днем 16 мая в акваторию Черного моря вошел корабль Королевского флота Великобритании OPV Trent (Р224). Судно прошло пролив Босфор примерно в 09:00 по киевскому времени.

Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook. Известно, что со своей стороны РФ немедленно отправила следить за британским кораблем суда Черноморского флота.

По словам украинца, аббревиатура OPV – это Offshore Patrol Vessels, то есть патрульный корабль прибрежной зоны. Он новый, принятый в состав Королевского флота только в августе 2020 года.

"Интересный и верный тренд уже заметен среди наших союзников – именно патрульные корабли и патрульные операции по защите судоходства между Босфором и портами Одесской, Николаевской и Херсонской областей нам нужны сегодня для блокирования части рисков. Об этом "Морская экспертная платформа" говорит уже полтора года – как видно, не зря", – отметил Клименко.

В то же время в РФ поспешили отчитаться, что силы и средства Черноморского флота приступили к наблюдению за действиями британского корабля. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

"Корабли НАТО постоянно курсируют в черноморской акватории. Так, в начале недели туда зашел французский патрульный "Командан Биро", а несколько дней спустя акваторию покинул американский сторожевик "Гамильтон", который проводил учения сначала у берегов Грузии, а затем – Украины", – встревожились россияне, добавляя, что несколько дней назад их истребителям Су-27 пришлось подниматься в воздух, "чтобы сопроводить над Черным морем французские "Мираж-2000".

Напомним: еще в апреле стало известно, что Британия готовится отправить несколько военных кораблей в Черное море. Источники в военном ведомстве страны отмечали, что введение кораблей в украинские воды призвано продемонстрировать солидарность Британии с Украиной, а также союзниками по НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 мая в акваторию Черного моря вошел французский корвет F796 "Командир Биро". Там он должен был работать вместе с военно-морскими силами прибрежных стран.