В Украине простились с убитым на Донбассе воином и снайпером-разведчицей. Фото

В воскресенье, 16 мая, в Чернигове попрощались с военнослужащим 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетмана Ивана Выговского сержантом Павлом Колесником, погибшим от пули снайпера на Донбассе. Также в этот день в Виннице в последний путь провели снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую, которая умерла от онкологического заболевания.

О прощании с Колесником сообщили в Facebook Черниговского областного военного комиссариата. Отмечается, что попрощаться с погибшим к Кафедральному собору святой великомученицы Екатерины пришли военнослужащие Черниговского гарнизона, побратимы, ветераны АТО, представители органов государственной власти и местного самоуправления, члены общественных организаций и неравнодушные жители города.

Провожая побратима в последний путь, сотни военных выстроились в коридор, преклонив колено и отдавая дань Воину, которой положил свою жизнь ради сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также снайпера-разведчицу Ольгу Гранецкую похоронили на Аллее Героев центрального городского кладбища Винницы, сообщило издание "Depo.Винница". Прощание с умершей 38-летней военной состоялось в Доме офицеров. Приехали побратимы из разных уголков Украины, поскольку за годы войны она выполняла боевые задачи в составе нескольких боевых подразделений.

Военная Юлия Щербань рассказала о погибшей боевой подруге, отметив, что познакомилась с ней в зоне АТО/ООС.

"Меня удивило, что среди снайперов служит хрупкая девушка. Но Ольга ни разу не давала слабости, наоборот – наравне с мужчинами преодолевала тяжести, километражи и выполняла неженские задачи", – отметила она.

Она отметила, что Ольга всю себя жертвовала для победы в этой войне, даже после того, как начала бороться с онкологией.

"Она пережила несколько тяжелых операций, но скоро возвращалась в боевой строй. Лейкоз не поддавался лечению. Но Олечку диагноз не останавливал, еще две недели назад она была на службе", – рассказала Щербань.

По образованию Гранецкая была бухгалтером. В 2007 году заключила контракт с ВСУ. Воевала в артразведке, всегда мечтала заниматься снайперской работой, поэтому уже в 2017 году перевелась в 131-й отдельный разведывательный батальон, отлично закончила снайперские курсы и с тех пор выполняла боевые задачи в должности снайпера-разведчицы.

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