В Нидерландах стартовала церемония открытия Евровидения 2021. Видео
В воскресенье, 16 мая, стартовала церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021, который в этом году проходит в Роттердаме, Нидерланды.
Следить за событием можно онлайн. Участники конкурса шагали по ковровой дорожке на территорию круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam.
Отмечается, что принять участие в церемонии не сможет Исландия, ведь в его представителя подтвердили коронавирус.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Украинская группа Go-A, которая должна былы представлять Украину на Евровидении-2020, показала номер, с которым поедет на песенный конкурс уже в этом году.
По мнению продюсера, шансы украинской группы Go_A попасть в полуфинал конкурса " Евровидение-2021 " являются достаточно высокими. Однако в песне не хватает " Коронавирусного" элемента.