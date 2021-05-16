В Нидерландах стартовала церемония открытия Евровидения 2021. Видео

В воскресенье, 16 мая, стартовала церемония открытия песенного конкурса Евровидение 2021, который в этом году проходит в Роттердаме, Нидерланды.

Следить за событием можно онлайн. Участники конкурса шагали по ковровой дорожке на территорию круизного терминала Cruise Terminal Rotterdam.

Отмечается, что принять участие в церемонии не сможет Исландия, ведь в его представителя подтвердили коронавирус.

Как сообщал OBOZREVATEL :