Курс доллара может опуститься до рекордной в 2021 году отметки: сколько заплатим за валюту

В Украине курс доллара до 23 мая может пробить самую низкую в 2021 году отметку и опуститься до уровня в 27,5 грн/$. Большинство опрошенных аналитиков уверено: укрепление национальной валюты продолжится как минимум всю следующую неделю.

О том, как и почему будет меняться стоимость доллара, читайте в материале OBOZREVATEL.

"На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,5 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн", – рассказывает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, также прогнозирует укрепление гривни, но незначительное. При этом, по его оценкам, доллар будет продаваться за 27,6 грн/$.

На стоимость валюты повлияют:

новости о подписании соглашения между Украиной и Францией на 1,3 млрд евро (в перспективе поможет создать новые рабочие места);

низкий спрос на валюту;

длительный рост цен на сырьевых рынках (экспортная выручка для Украины);

решение правительства об ограничении цен на бензин.

"Длительный рост цен на сырьевых рынках накануне, который давал гривне сильную поддержку, был прерван сильным падением. Это будет сдерживать оптимизм покупателей. Регулирование цен на топливо может в перспективе отразится на волатильности рынка и изменении активности на валютном рынке нефтетрейдеров", – пояснил Шевчишин.

"Курс гривни, вероятно, останется в диапазоне 27,6-27,7 гривен за доллар. Следим за ликвидностью рынка и выдачей рефинансирования. На следующей неделе запланированы крупные погашения и размещение ОВГЗ", – отмечает аналитик.

С 17 по 23 мая курс продажи наличного доллара США в среднем по Украине будет стабильным: 27,7-27,8 грн. Причина низкой амплитуды колебания – в принятом решении НБУ повысить ставку до 7,5%, в низком спросе на валюту со стороны населения по сезонным причинам и в позитивном информационном фоне, уверен Артем Беркович, старший аналитик компании Empori group.

Такой расклад сил на валютном рынке формирует понимание, что заработать на девальвации гривни не получится. Значит, можно ждать, что сохранится отток средств из банковского сектора, а в обменных пунктах будет стабильный спрос на гривню. То есть по сути – поддержка гривни будет балансировать с рисками по банковскому сектору, но повода для резкой волатильности не появится.

"Из тенденций, которые могут появиться, стоит обратить внимание на спред по покупке и продаже валюты. В период отпусков, или накануне в мае, он может несколько увеличиваться. Также внимания достойна такая идея, что отсутствие перспектив падения гривни будет поводом для населения прекратить конвертации своих накоплений в иностранную валюту. И люди могут принять решение о расплате по долговым обязательствам за коммунальные платежи, например", – отмечает эксперт.

Ситуация с накоплениями в валюте распространенная даже без банковских счетов и не только у жителей крупных городов. Значит, стабильность гривни с начала года и до конца мая может сыграть в поддержку экономике и начнется сокращение разрыва по долговым обязательствам с коммунальными службами.

По данным НБУ, валовые международные резервы Украины выросли на 3,59% – до уровня в 28,00 млрд долларов. На это повлияли привлечения от размещения евробондов на 1,25 млрд долларов и рост стоимости активов в структуре резервов на 200 млн долларов. Весь I квартал этот показатель снижался, так как Кабмину пришлось за счет ресурсов Нацбанка проводить платежи на внешнем долге. Теперь у регулятора стало больше возможностей для поддержания курса гривни.

Часть экспертов полагает, что стоимость доллара может незначительно увеличится в ближайшую неделю. Аналитик RoboForex Андрей Гойлов считает, что доллар увеличится до 27,95 грн/$.

"Вчера активность торгов во второй половине дня заметно снизилась, так как сделки проходили в режиме TOM (с расчетом на следующий день). Нерезиденты впервые с начала месяца возобновили покупки ОВГЗ на вторичном рынке. За вчерашний день они увеличили свои портфели на 140 млн грн – до 97,61 млрд. Полагаю, что на текущей неделе доллар США к гривне укрепится до уровня 27,95. Евро, судя по всему, скорректируется к отметке 33,55", – спрогнозировал аналитик.

Стоимость доллара как минимум до 23 мая будет уверенно снижаться. И несмотря на то, что рост цен на украинское сырье остановился, гривня имеет все шансы для стабильности.