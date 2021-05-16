ХАМАС обстрелял центральный и южный Израиль, местные прячутся в убежищах. Что происходит сейчас, фото и видео

В воскресенье, 16 мая, палестинское движение ХАМАС выпустило шквал ракет по центральному и южному Израилю. Местное население находятся в хранилищах, защищаясь от ракет.

В то же время израильская армия смогла перехватить большинство ракет и в ответ обстреляла сектор Газа. Об этом сообщает сайт The Times of Israel и армия Израиля в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Главные события конфликта в сутки:

ХАМАС выпустили 55 ракет в сторону Израиля. Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила большинство из них. В частности, пять из них удалось отбить над южным городом Беэр-Шева, а еще семь – упали на открытой местности.

В ответ Израиль продолжил обстреливать объекты в секторе Газа. Самолеты Военно-воздушных сил нанесли более 100 ударов. По проекту "Метро" они уничтожили подземную инфраструктуру в северных и центральных районах.

Также ВВС Израиля атаковали дом лидера политического бюро радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

По сообщениям палестинских медиков, в результате ударов погибли два человека, 25 получили ранения.

О том, как разворачиваются военные действия 16 мая, читайте в трансляции OBOZREVATEL:

В израильских населенных пунктах, которые обстреливают, местное население сейчас находится в хранилищах. Кроме того, в центре страны, в частности в Тель-Авиве, работали сирены.

Как сообщал OBOZREVATEL :