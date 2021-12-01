Нептун больше не ретроградный: что изменится с 1 декабря и когда следующий

В среду, 1 декабря завершился период ретроградного Нептуна, который продолжался с 25 июня 2021 года. Ретроградность этой планеты, по мнению астрологов, принесла немало проблем, но теперь, в первый день зимы, о них можно забыть.

Так, последний месяц 2021 года прекрасен для активной трудовой и творческой деятельности, считают астрологи. OBOZREVATEL рассказывает, как повлиял ретроградный Нептун на различные сферы жизни и что изменится с сегодняшнего дня.

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Когда планета находится в ретроградном положении, с Земли кажется, словно она движется в обратном направлении. В действительности это явление – своеобразный оптический обман.

Каждая из планет бывает ретроградной, но чаще всего в этой фазе находится Меркурий (3-4 раза в год). Ретроградность Нептуна случается, как правило, один раз в год. Следующая продлится с 28 июня по 3 декабря 2022 года.

Нептун считается планетой духовности, мистики, творчества и психологии. В ретроградном положении он призывает уйти от реальности, пересмотреть духовные ориентиры, отказаться от иллюзий и ложных ценностей.

По мнению астрологов, ретроградный Нептун мог означать возвращение проблем из прошлого года, плохое настроение и неприятные воспоминания. В то же время творческие люди могли ощутить прилив вдохновения.

После завершения ретроградности Нептуна у многих получится стать более мотивированными, самостоятельными и продуктивными. Поэтому конец 2021 года является благоприятным для активной трудовой деятельности.

Жизнь заиграет яркими красками: Нептун принесет вдохновение, жажду новых познаний, уверенность и спокойствие, прогнозируют астрологи.

У кого-то может появиться желание освоить новую профессию. Также работает интуиция: возможны странные сны и ощущения контакта с чем-то необъяснимым.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 4 декабря 2021 года состоится полное солнечное затмение. Оно закроет коридор затмений, который продолжается с 19 ноября.