Коридор затмений 2021: как пережить опасный период в ноябре и декабре
В пятницу, 19 ноября состоится частное лунное затмение, а в субботу, 4 декабря – полное солнечное. Интервал между данными явлениями в астрологии получил название коридор затмений, который считается неблагоприятным и даже опасным временем.
В частности, не рекомендуется начинать новые проекты и принимать важные решения. Подробнее о советах астрологов на период между "кровавой Луной" и "черным Солнцем" – далее в материале OBOZREVATEL.Что нельзя делать во время коридора затмений
Люди с древних времен боялись затмений. "Черное Солнце" и "кровавая Луна" (так явления прозвали из-за характерного цвета небесных тел) сулили катаклизмы, лишения и голод.
Как отмечает астролог Наталья Ларичева, на период всего коридора затмений нельзя планировать важных дел, особенно на дни самих затмений. Неблагоприятными являются также два дня до и после коридора.
Кроме того, не стоит торопиться с принятием важных решений, например, касающихся разрыва отношений или смены места работы – лучше дождаться окончания коридора, чтобы потом не пожалеть.
Также в период с 17 ноября по 6 декабря не рекомендуется играть свадьбы. Все дела, предпринятые в это время, могут иметь фатальный характер и обернуться полным провалом, а последствия будут давать о себе знать еще в течение 9,5 или даже 18,5 лет.Как пережить коридор затмений и что можно делать
Астрологи советуют прожить период коридора затмений максимально спокойно, "без резких движений". Нужно стараться контролировать эмоции, держаться подальше от токсичных и неуравновешенных людей, ни с кем не ругаться и не мстить.
Также следует проявлять осторожность во всем. Все совпадения – не случайны, считает Наталья Ларичева.
"Все, что происходит в этот период, имеет особое значение, то, что происходит как бы не по нашей воле. Вот на такие события надо обращать особое внимание, они крайне важны для нас", – отметила она.
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