Солнечное затмение в декабре 2021: чем особенно и как его пережить

В субботу, 4 декабря в 09:34 по Киеву состоится полное солнечное затмение – последнее затмение 2021 года. Оно будет наблюдаться с территории Антарктиды, южной Африки, юго-востока Австралии, в южных частях Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Жители Украины увидеть затмение не смогут. Подобные астрономические явления считаются опасным периодом, когда рекомендуется всеми силами избегать конфликтных ситуаций и держать эмоции под контролем. OBOZREVATEL рассказывает, в чем особенность декабрьского затмения и как себя вести, чтобы пережить его наиболее благополучно.

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Это солнечное затмение будет последним на оси Близнецы – Стрелец. Следующее подобное произойдет только в декабре 2029 года.

Декабрьское затмение активизирует энергию оптимистичного Стрельца, считают астрологи. Оно означает новое начало и будет благоприятным для людей, которые стремятся к творческому самовыражению.

К наступлению затмения рекомендуется подготовиться: сделать генеральную уборку, выбросить все старое и ненужное, очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен нашла место в доме.

Накануне затмения полезным будет разгрузочный день. Также желательно отказаться от вредных привычек, поскольку в затмение они приносят особенный вред здоровью.

В целом следует проявить заботу о самочувствии – больше отдыхать, высыпаться, не переедать, избегать интенсивных физических нагрузок, гулять на свежем воздухе, можно принять расслабляющую ванну и помедитировать.

Категорически не рекомендуется в период затмения вступать в споры и конфликты, чтобы в дальнейшем сохранить позитив в отношениях.

Также следует всячески избегать стресса и стараться настраиваться на добрые помыслы и чувства. В день затмения нужно быть особенно внимательным на дороге, а в случае переутомления лучше совсем не садиться за руль.

Как известно, солнечное затмение всегда приходится на новолуние. Считается, что в дни новой Луны нельзя стричься, начинать новые дела, менять работу, переезжать и делать хирургические операции.

Напомним, затмение 4 декабря закроет так называемый коридор затмений – период между "кровавой Луной" и "черным Солнцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу астрологов, представители пяти знаков получат неожиданную прибыль в декабре 2021 года. Их может ожидать большая удача.