Снайпер РФ убил молодого бойца с Буковины: рвался на фронт с 18 лет, успел жениться и стать отцом

На Донбассе продолжают гибнуть украинские военные. Так, в понедельник, 12 апреля, пуля вражеского снайпера оборвала жизнь 24-летнего Ярослава Карлийчука с Буковины.

Молодой боец из 10-й отдельной горно-штурмовой бригады рвался на фронт еще с 18 лет и хотел всю жизнь прослужить в украинской армии. У него осталась семья и годовалый сын.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ярослав родом из небольшого села Черепковцы Глыбокского района Черновицкой области. Он не дожил до своего 25-летия всего три месяца.

У парня остались три старшие сестры, у каждой из которых есть уже свои семьи и дети. Его мама работает в Черновцах в больнице, а отец умер много лет назад.

"В юности брат любил спорт. Они с друзьями на одной даче организовали спортивную площадку, установили там турники, самодельные тренажеры. И вместе тренировались. Он был очень спортивным, очень шустрым. После школы год проработал в Черновцах в охранной фирме "Тигр", – со слезами рассказывает OBOZREVATEL старшая сестра Надежда.

Когда ему исполнилось 18 лет, маме Ярослава позвонила психолог из воинской части и сказала, что ее сын еще слишком молод, чтобы служить.

"Мама удивилась и спрашивает: "А где он?" Оказалось, что он уже в воинской части! Правда, тогда так получилось, что он не прошел тесты, вероятно, так сделали для него, чтобы он не мог в таком возрасте идти воевать", – говорит сестра.

Родным Ярослав говорил, что не может сидеть дома, когда многие его друзья давно на фронте. "Я тоже должен родину защищать", – заявлял он.

И в 19 лет он все-таки отправился в ВСУ.

"Его как-то даже по телевизору показывали, что он самый молодой боец там", – сквозь слезы улыбается сестра.

За время службы на Донбассе Ярослав успел жениться. Его супруга Лена родом с Херсонской области, он очень ее любил и хотел ребенка.

"Жена постарше его и она сомневалась, опасалась рожать. Ярослав как-то позвонил мне как старшей сестре и попросил поговорить с женой. Он говорил, что очень хочет ребенка. Лена прислушалась к нам, и у них в прошлом году родился сын, назвали Саша. Вот совсем недавно в марте ему исполнился годик. Брат в нем души не чаял. Он каждый отпуск использовал для того, чтобы побыть с сыном. Успевал и к нам заскочить", – рассказывает Надежда.

В последний раз родным Ярослав звонил примерно неделю назад. "Когда он звонил, то мы слышали выстрелы. Но он всегда говорил, что у него все хорошо, и чтобы мы не беспокоились за него. А последнюю неделю мы не разговаривали. Теперь нам с военкомата сообщили, что брат погиб. Мама от горя не может даже разговаривать, мы ей вызываем скорую", – плачет Надежда.

Своими воспоминаниями о Ярославе поделилась и участница российско-украинской войны в составе ДУК "Правый сектор" Елена Белозерская.

"Погиб побратим. Ярик Карлийчук, он же "Малой". Из 10-й горно-штурмовой. Под Шумами, пуля снайпера. Осталась жена и крохотный сынок. Простой классный хлопец из Черновицкой области, невысокий, искренний иногда до комедийности, добрый, безбашенно смелый. Помню его 20-летним, почти ребенком, под Марьинкой, летом 2016-го.

С тех пор не виделись, но списывались и созванивались время от времени. Он принял для себя решение быть профессиональным военным – всю жизнь, до пенсии, служить в армии. Успел прочитать мою книгу, где он – один из моих героев. Надеюсь, хлопцы хорошо отплатят за него", – написала Елена.

Похоронят Ярослава в родном селе Черепковцы на Буковине.

3 апреля на Донетчине под Шумами подорвался сержант Сергей Сулима и погиб от пулевых ранений сапер Игорь Байтала, чье тело оккупанты отдали только 6 апреля. Оба были из 10-й горно-штрумовой бригады.

5 апреля неподалеку от Авдеевки Донецкой области был смертельно ранен солдат 72-й ОМБр Владислав Мороз, а возле Золотого-4 убили младшего сержанта Виктора Гелебранта из 92-й ОМБр.

6 апреля возле села Степное Донецкой области в результате подрыва автомобиля погиб солдат Максим Стеблянко. В этот же день враги обстреляли наши позиции в районе Невельского на Донетчине, убив старшего лейтенанта Владимира Шпака из 58-й ОМБр.