Как записаться на вакцинацию от COVID-19 в Украине: алгоритм действий

В Украине с 1 марта 2021 года есть возможность записаться в электронную очередь на получение бесплатной вакцины от коронавируса, а на выходных, 5-6 июня, в 12 городах страны заработали центры массовой вакцинации.

Такие пункты открыли Киев, Одесса, Измаил, Днепр, Львов, Тернополь, Ривне, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишние Плавни. В приоритете – люди пожилого возраста, хотя прививку могут получить и те, кто записался в лист ожидания через приложение Дія и контакт-центр Министерства здравоохранения.О том, где можно бесплатно привиться от COVID-19, каким препаратом и как записаться на вакцинацию, рассказывает OBOZREVATEL.

Видео дня

Центры массовой вакцинации против COVID-19 в Украине – инициатива местных властей в ответ на запрос граждан, желающих привиться. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство призывает всячески способствовать созданию новых центров – в стране на данный момент хватает вакцины для их работы.

Сейчас центры вакцинации работают только в выходные дни. Там могут получить привиться те, кто записался на вакцинацию через приложение / сайт Дія или через контакт-центр Минздрава.

Вакцинируют тех, кто был приглашен на вакцинацию телефонным звонком или смс, а также всех желающих, кто еще не получил приглашения. В приоритете – люди пожилого возраста.

Выбирать вакцину в пунктах массовой вакцинации нельзя. Сейчас там прививают китайской CoronaVac от Sinovac Biotech, которую ранее одобрила ВОЗ.

Киев – на базе Международного выставочного центра;

Одесса – на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия", в торговых центрах "Мегадом", "Fontan Sky", а также в школе №15;

Измаил – на базе спортивного зала школы №9;

Днепр – по улице Старокозацкой, 58

Львов – на стадионе "Арена Львов";

Тернополь – на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

Полтава – на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

Кременчуг – на базе лицея № 11 "Гарант";

Лубны – на базе кинотеатра "Киевская Русь";

Миргород – на базе дома культуры Миргородского горсовета;

Горишние Плавни – на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

Ривне – на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Через сервис "Дія".

Через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения.

Зайдите на сайт "Дія" при помощи электронного ключа или BankID, войдите в раздел "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19", выберите сферу деятельности, место, где хотите вакцинироваться и ждите уведомления о приглашении на вакцинацию.

Загрузите на смартфон приложение Дія 2.0, авторизуйтесь через "Приват24", Monobank, или BankID НБУ. Выберите раздел "Услуги", затем "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19", укажите сферу деятельности, место, где хотели бы вакцинироваться, проверьте свой номер телефона и ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

Позвоните по номеру 0800 60 20 19, укажите в разговоре с оператором свои данные (идентификационный код или серию и номер паспорта) и место, где хотели бы вакцинироваться. Ждите приглашения на вакцинацию.

В Центре общественного здоровья Минздрава отмечают, что в настоящее время список ожидания на вакцинацию формируется и когда придет черед получения вакцин группой, к которой относится пациент, с ним свяжутся и предложат выбрать дату и время процедуры. Все прививки – добровольные и бесплатные.

Вакцинация против коронавируса, согласно плану, разработанному Минздравом, осуществляется в несколько этапов. Первыми прививку должны получить приоритетные категории граждан в следующем порядке:

1) медики, которые работают с больными COVID-19, сотрудники и жители учреждений для пожилых людей, а также военные на фронте;

2) остальные медики, люди возрастом от 80 лет, работники социальной сферы;

3) люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники образовательной сферы;

4) люди 60-64 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники мест лишения свободы и отбывающие наказание в таких местах;

5) остальное взрослое население.

В очередь на вакцинацию от COVID-19 не следует записываться таким категориям украинцев, как:

работники здравоохранения, образования, социальной сферы;

работники или жители специализированных учреждений ( интернатов, домов престарелых );

военные;

работники критически важных структур государственной безопасности (МВД, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба).

В этом случае о возможности сделать прививку должен уведомить руководитель учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае одобрили вакцинацию против коронавируса от трех лет. Таким образом он станет первой в мире страной, где прививки от COVID-19 будут получать дети.