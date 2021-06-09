Как записаться на вакцинацию от COVID-19 в Украине: алгоритм действий

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Общество
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Вакцинация от коронавируса в Украине

В Украине с 1 марта 2021 года есть возможность записаться в электронную очередь на получение бесплатной вакцины от коронавируса, а на выходных, 5-6 июня, в 12 городах страны заработали центры массовой вакцинации.

Такие пункты открыли Киев, Одесса, Измаил, Днепр, Львов, Тернополь, Ривне, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород и Горишние Плавни. В приоритете – люди пожилого возраста, хотя прививку могут получить и те, кто записался в лист ожидания через приложение Дія и контакт-центр Министерства здравоохранения.О том, где можно бесплатно привиться от COVID-19, каким препаратом и как записаться на вакцинацию, рассказывает OBOZREVATEL.

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Что такое центр вакцинации от COVID-19

Центры массовой вакцинации против COVID-19 в Украине – инициатива местных властей в ответ на запрос граждан, желающих привиться. Они открываются на стадионах, спортивных, учебных и культурных площадках, сообщает пресс-служба Минздрава.

Ведомство призывает всячески способствовать созданию новых центров – в стране на данный момент хватает вакцины для их работы.

Центры массовой вакцинации против COVID-19 в Украине – инициатива местных властей в ответ на запрос граждан, желающих привиться

Сейчас центры вакцинации работают только в выходные дни. Там могут получить привиться те, кто записался на вакцинацию через приложение / сайт Дія или через контакт-центр Минздрава.

Вакцинируют тех, кто был приглашен на вакцинацию телефонным звонком или смс, а также всех желающих, кто еще не получил приглашения. В приоритете – люди пожилого возраста.

Выбирать вакцину в пунктах массовой вакцинации нельзя. Сейчас там прививают китайской CoronaVac от Sinovac Biotech, которую ранее одобрила ВОЗ.

Сейчас центры вакцинации работают только в выходные дни
Где в Украине открылись центры вакцинации

  • Киев – на базе Международного выставочного центра;

  • Одесса – на стадионе Национального университета "Одесская юридическая академия", в торговых центрах "Мегадом", "Fontan Sky", а также в школе №15;

  • Измаил – на базе спортивного зала школы №9;

  • Днепр – по улице Старокозацкой, 58

  • Львов – на стадионе "Арена Львов";

  • Тернополь – на базе Центра досуга и молодежных инициатив имени Довженко;

  • Полтава – на базе Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;

  • Кременчуг – на базе лицея № 11 "Гарант";

  • Лубны – на базе кинотеатра "Киевская Русь";

  • Миргород – на базе дома культуры Миргородского горсовета;

  • Горишние Плавни – на базе обособленного административного подразделения "Горно-обогатительный комбинат";

  • Ривне – на базе областного клинического лечебно-диагностического центра им. В. Полищука.

Записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса можно через сервис "Дія" или через контакт-центр Минздрава
Как записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса

  • Через сервис "Дія".

  • Через национальный контакт-центр Министерства здравоохранения.

Как записаться на вакцинацию через сервис Дія
Как записаться на вакцинацию через портал Дія

  • Загрузите на смартфон приложение Дія 2.0, авторизуйтесь через "Приват24", Monobank, или BankID НБУ. Выберите раздел "Услуги", затем "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19", укажите сферу деятельности, место, где хотели бы вакцинироваться, проверьте свой номер телефона и ожидайте уведомления о приглашении на вакцинацию.

Как записаться на вакцинацию через приложение Дія
Как записаться на вакцинацию от COVID-19 через контакт-центр Минздрава

Позвоните по номеру 0800 60 20 19, укажите в разговоре с оператором свои данные (идентификационный код или серию и номер паспорта) и место, где хотели бы вакцинироваться. Ждите приглашения на вакцинацию.

В Центре общественного здоровья Минздрава отмечают, что в настоящее время список ожидания на вакцинацию формируется и когда придет черед получения вакцин группой, к которой относится пациент, с ним свяжутся и предложат выбрать дату и время процедуры. Все прививки – добровольные и бесплатные.

Как записаться на вакцинацию через контакт-центр Минздрава
Порядок вакцинации от коронавируса в Украине

Вакцинация против коронавируса, согласно плану, разработанному Минздравом, осуществляется в несколько этапов. Первыми прививку должны получить приоритетные категории граждан в следующем порядке:

1) медики, которые работают с больными COVID-19, сотрудники и жители учреждений для пожилых людей, а также военные на фронте;

2) остальные медики, люди возрастом от 80 лет, работники социальной сферы;

3) люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники образовательной сферы;

4) люди 60-64 лет, люди с хроническими заболеваниями, сотрудники мест лишения свободы и отбывающие наказание в таких местах;

5) остальное взрослое население.

Вакцинация против коронавируса в Украине проходит в несколько этапов
Кому не нужно записываться в очередь на вакцинацию

В очередь на вакцинацию от COVID-19 не следует записываться таким категориям украинцев, как:

  • работники здравоохранения, образования, социальной сферы;

  • работники или жители специализированных учреждений (интернатов, домов престарелых);

  • военные;

  • работники критически важных структур государственной безопасности (МВД, СБУ, Нацполиция, Нацгвардия, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба).

Первыми прививку получат приоритетные категории граждан

В этом случае о возможности сделать прививку должен уведомить руководитель учреждения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае одобрили вакцинацию против коронавируса от трех лет. Таким образом он станет первой в мире страной, где прививки от COVID-19 будут получать дети.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
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