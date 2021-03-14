Ляшко: украинцам не позволят выбирать между вакцинами CoviShield и Pfizer

Украинцам не стоит отказываться от вакцинации, надеясь на будущую доставку вакцины Pfizer, поскольку права выбора препарата перед вакцинацией не будет.

Об этом в интервью изданию НВ заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, отвечая на вопрос о том, оправдано ли стремление украинцев подождать другую вакцину.

"Ждать ничего не нужно, поскольку права выбора нет. Это общемировая практика", – заявил Ляшко.

По его словам, когда ту или иную вакцину доставят в Украину, управленцы и эксперты определят, как использовать препарат максимально эффективно.

Он также напомнил о специфике хранения вакцины Pfizer, которая имеет температуру хранения -70 градусов по Цельсию.

"После того, как препарат выходит за пределы этой температуры, он должен быть использован в течение пяти дней", – добавил Ляшко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что вскоре в нашу страну должны начать поставлять вакцины против коронавируса производства компании Pfizer. Она будет стоить в пределах 300-1200 гривен.

Кроме того, Украина получит еще одну крупную партию вакцины Pfizer в течение 2021 года. Ее количества хватит для всех уязвимых категорий украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ляшко объяснил, почему в стране не началась частная вакцинация от COVID-19.