Италия ждет победы над СOVID-19, а Польша усилит вакцинацию, пока Украина прививает по пару тысяч в сутки

Италия, которая в 2020 году стала одним из главных очагов пандемии СOVID-19, и Польша, где болезнь снова начала бить рекорды, колоссально нарастили темпы вакцинации. Тем временем кампания иммунизации населения в Украине пока демонстрирует неутешительные цифры – по пару тысяч привитых человек в день.

OBOZREVATEL проанализировал статистику и решил показать на примере двух европейских стран, где, кстати, проживает много украинцев, как должна на самом деле выглядеть борьба с главной болезнью последнего года.

По состоянию на 12 марта в Италии, население которой составляет 60,4 млн человек, полностью провакцинировать успели уже 1,9 млн человек. Первую дозу прививки получили 4,5 млн граждан. Всего с момента начала массовой вакцинации итальянские медики сделали 6,4 млн прививок.

Более того, Италия поставила себе амбициозную цель – победить пандемию до 15 сентября 2021 года. Как пишет La Republica, к этой дате в стране должен сформироваться коллективный иммунитет. Егозалогом станет вакцинация 80% населения, в том числе людей до 16 лет. Такой график предусмотрен национальным планом вакцинации. Чтобы уложиться в него, ежедневно в Италии хотят вакцинировать 300 тыс. человек.

Чтобы обеспечить оперативную доставку вакцин и быструю организацию процедуры в процессе задействовали армию, карабинеров, полицию, спасателей, местные власти и Красный Крест.

Кроме того, чтобы ускорить формирование коллективного иммунитета, прививки будут делать не только терапевты, но и стоматологи, фармацевты, спортивные врачи и другие специалисты. Центрами вакцинации, кроме больниц, станут дворцы, театры, казармы, школы, производственные предприятия и даже церкви.

В стране, которая соседствует с Украиной, проживает порядка 38 млн человек. Как пишет РАР, обе дозы прививки против коронавируса получили уже порядка 1,6 млн граждан, одну инъекцию – 2,8 млн. Всего медики израсходовали почти 4,5 млн доз вакцины против коронавируса.

Однако на этом польская власть решила не останавливаться. Так, глава канцелярии премьер-министра страны Михал Дворчик заявил, что темпы вакцинации возрастут во втором квартале 2021 года, после увеличения поставок препаратов. По предварительным подсчетам, Польша должна получить 15 млн доз.

В Украине, где проживет около 42 млн человек, с конца февраля успели сделать немногим более 51 тыс. вакцинаций. При этом речь пока идет лишь о первой дозе. За последние сутки в стране было привито лишь 3 596 человек.

Если рассматривать ситуацию в масштабе регионов, то счет вообще идет всего на пару сотен инъекций на одну область.

Такие медленные темпы кампании иммунизации – крайне тревожный звонок на фоне очередного взрывного роста статистики из-за начала третьей волны пандемии в стране.

Поэтому властям нужно взять пример с европейских коллег и приложить все усилия для того, чтобы процесс двинулся с мертвой точки, а гражданам – проявить сознательность и вспомнить, что от этого зависит их собственная жизнь и жизни окружающих.