Как сказать на украинском 'пеняй на себя': дословный перевод не подойдет

Предположим, вам нужно предупредить человека о негативных последствиях его высказываний или действий – какими словами вы это сделаете? Многие, кто долгое время использовали русский, сразу вспомнят выражение "пеняй на себя", однако в украинском языке слова "пенять" не существует.

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Как правильно перевести это устоявшееся выражение, рассказал Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык". Его авторы указывают, что некоторые словари все же фиксируют слово "пеняти", однако обозначают его как разговорное.

Если вы хотите четко указать, что человек сам будет виновен в негативных последствиях, вы можете применить один из следующих вариантов:

нарікай сам/сама на себе;

ремствуй сам/сама на себе;

жалкуй сам/сама на себе;

пожалкуй сам/сама на себе.

Однако в украинском языке есть короткое и колоритное слово, которым можно заменить целую русскую конструкцию. И это слово "начувайся".

Поскаржуся я матері твоїй, Метелиці Гірській, то начувайся! (Леся Украинка);

Ех, Маковею, Маковею... Начувайся. Буде тобі від старшини (Олесь Гончар);

– Уже не пустимо німця через село, хай начувається. Біля Кулішівки йому і капець буде (Евгений Гуцало).

В общем, оно имеет несколько более широкое поле применения и означает "ждать расплаты, мести, чего-то неприятного". Однако будет вполне уместно и в случае, когда нужно указать человеку, что эти неприятности станут следствием его собственных действий.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести на украинский поговорку "на безрыбье и рак рыба".

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