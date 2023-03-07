Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: подробности

В Украине был одобрен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Соответствующее решение во вторник, 7 марта, принял Кабинет министров.

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В настоящее время этот механизм может применяться только в Бахмуте – город подпадает под критерии, при которых возможна принудительная эвакуация детей из него. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

"Такое решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук", – сказано в сообщении.

Как будет работать механизм

Теперь основанием для обязательной эвакуации будет решение областных военных администраций, которое должны согласовать с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Детей будут принудительно вывозить из зоны активных боевых действий в сопровождении одного из родителей либо заменяющего их лица или другого законного представителя несовершеннолетнего.

В Министерстве отметили, что отказ родителей или опекунов эвакуировать детей не допускается – в условиях войны речь идет не об их желании, а о жизни ребенка.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых", – отмечают в Минреинтеграции.

По словам Верещук, это решение Кабмина должно подтолкнуть взрослых более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. В случае, если они не в состоянии позаботиться о безопасности несовершеннолетних граждан Украины, это вместо них должно сделать государство.

Ранее в прифронтовой Авдеевке Донецкой области местные власти расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти 11-летнего мальчика из-под обстрелов. Его родные не захотели выезжать из города, несмотря на то, что там уже давно нет ни света, ни газа, ни воды.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из Угледара в Донецкой области, который находится на линии фронта, эвакуировали всех детей. Последним несовершеннолетним в городе оставался 15-летний сын местного священника. Его семья не хотела выезжать из-под обстрелов и не поблагодарила полицейских за эвакуацию.

– В прифронтовой Авдеевке Донецкой области в ночь на 11 января умерла шестилетняя девочка. Предварительно, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ. Бабушка с дедушкой, с которыми жила Эля, наотрез отказывались уезжать из города, поскольку ухаживали за своими старыми родителями.

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