newspaper
img

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: подробности

София Закревская
Общество
2 минуты
2,4 т.
Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: подробности

В Украине был одобрен механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий. Соответствующее решение во вторник, 7 марта, принял Кабинет министров.

Видео дня

В настоящее время этот механизм может применяться только в Бахмуте – город подпадает под критерии, при которых возможна принудительная эвакуация детей из него. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в Facebook.

"Такое решение было инициировано и разработано Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения. Вопрос защиты жизни детей и их немедленной эвакуации с особо опасных территорий взяла под личный контроль вице-премьер-министр Ирина Верещук", – сказано в сообщении.

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: подробности

Как будет работать механизм

Теперь основанием для обязательной эвакуации будет решение областных военных администраций, которое должны согласовать с органами военного командования и Координационным штабом по вопросам проведения обязательной эвакуации населения.

Детей будут принудительно вывозить из зоны активных боевых действий в сопровождении одного из родителей либо заменяющего их лица или другого законного представителя несовершеннолетнего.

В Министерстве отметили, что отказ родителей или опекунов эвакуировать детей не допускается – в условиях войны речь идет не об их желании, а о жизни ребенка.

"Дети, оказавшиеся в зоне проведения боевых действий, не могут сами о себе позаботиться. Поэтому вся ответственность за них – на взрослых", – отмечают в Минреинтеграции.

По словам Верещук, это решение Кабмина должно подтолкнуть взрослых более взвешенно подходить к вопросу эвакуации их детей. В случае, если они не в состоянии позаботиться о безопасности несовершеннолетних граждан Украины, это вместо них должно сделать государство.

Ранее в прифронтовой Авдеевке Донецкой области местные власти расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти 11-летнего мальчика из-под обстрелов. Его родные не захотели выезжать из города, несмотря на то, что там уже давно нет ни света, ни газа, ни воды.

Кабмин одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Из Угледара в Донецкой области, который находится на линии фронта, эвакуировали всех детей. Последним несовершеннолетним в городе оставался 15-летний сын местного священника. Его семья не хотела выезжать из-под обстрелов и не поблагодарила полицейских за эвакуацию.

– В прифронтовой Авдеевке Донецкой области в ночь на 11 января умерла шестилетняя девочка. Предварительно, причиной смерти ребенка стал сердечный приступ. Бабушка с дедушкой, с которыми жила Эля, наотрез отказывались уезжать из города, поскольку ухаживали за своими старыми родителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!