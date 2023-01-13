Родные 6-летней девочки не хотели покидать Авдеевку из-за старых родителей: подробности смерти Эли от сердечного приступа

В Авдеевке Донецкой области от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка. Бабушка с дедушкой наотрез отказывались выезжать из прифронтового города, поскольку ухаживали за собственными престарелыми родителями.

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Об Эле раньше мало кто знал

11 января в прифронтовом городе Авдеевка на Донетчине от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка Эля Федоренко. Ее бабушка и дедушка отказывались покидать город, несмотря на уговоры волонтеров.

Семья жила в подвалах, поскольку город постоянно обстреливается. Как рассказал нам волонтер Влад Маховский, он дважды встречался с этой семьей.

"Сначала они жили в подвале многоквартирного дома. У них там квартира на первом этаже. Уезжать не хотели. Бабушка девочки Оксана Алексеевна говорила, что у них самих есть престарелые родители, за которыми нужно ухаживать. Позже они перебрались к этим родителям в их дом и жили там. Эля там и умерла", – говорит Маховский.

В последний раз, когда волонтер хотел навестить девочку и поздравить ее с днем рождения, бабушка с дедушкой не позволили ему даже увидеться с ребенком.

"Дело в том, что о существовании Эли мало кто знал. В этом городе в подвалах живет достаточно детей, а вот об Эле не было известно. Поэтому о ней мы сообщили полиции. Те, в свою очередь, посетили семью, тоже уговаривали их уехать. Но родные не согласились, и их попросили написать официальный отказ от эвакуации. По-видимому, поэтому они больше не хотели, чтобы ребенок с кем-то общался", – говорит волонтер.

Еще при первом знакомстве бабушка сообщила, что мама девочки еще до начала полномасштабного вторжения в Украину уехала на заработки за границу, куда именно – неизвестно. А отец девочки умер.

Привыкают жить в подвалах

По словам волонтера, в Авдеевке уже давно нет ни света, ни газа, ни воды, ни тепла. Тем более там нет врачей, социальных служб. Город постоянно подвергается обстрелам со стороны российских оккупантов. Многие дома разрушены.

"Там есть еще одна семья, у них – дети 10 и 14 лет. Я для них уже нашел жилье, готов год все для них оплачивать, кормить, только выезжайте. Не хотят! Люди просто привыкают вот к такому пещерному существованию, в сырых подвалах, под бомбежками", – говорит Маховский.

В последнее время в Авдеевку стали возвращаться люди. В этом опасном городе уже живут 2500 человек, среди них – дети. Волонтеры доставляют людям продукты, воду, печи для обогрева. Но эту жизнь нельзя назвать нормальной, и случай с девочкой Элей – этому доказательство.