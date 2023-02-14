15-летний сын священника оставался до последнего: из Угледара эвакуировали всех детей

Из Угледара на Донетчине, который находится на линии фронта, эвакуировали всех детей. Последним несовершеннолетним в городе оставался 15-летний сын местного священника. Его семья все это время не хотела выезжать и продолжала жить в подвале под постоянными обстрелами.

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Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). В конце концов парня вместе с матерью, отцом и еще двумя его сестрами 18 и 19 лет вывезли из Угледара прямо во время стрелкового боя.

Эвакуацию проводил "Белый ангел" – группа местных полицейских, которые ездят в прифронтовые города и поселки.

Правоохранители рассказали, что родители парня категорически отказывались уезжать из города, каждый день непрерывно штурмуют российские оккупационные войска. Полицейские уговаривали гражданских эвакуироваться, проводили профилактическую работу с родителями и детьми, однако члены семьи не хотели покидать свой дом.

"Многоэтажный дом, в подвале которого поселилась семья, находится на окраине города, в километре от оккупационных войск. Несмотря на то, что всю семью ждали родные в более безопасном населенном пункте, родители были уверены, что их подвал является самым безопасным местом в Украине" , – сказано в сообщении.

В конце концов "белые ангелы" уговорили священника эвакуироваться вместе с родными. Бронированным автомобилем их вывезли в более безопасный населенный пункт в Донецкой области – в город Курахово, где живет бабушка детей.

Только она и поблагодарила правоохранителей за спасение ее родных, от самой эвакуированной семьи они этих слов не услышали. Теперь полицейские будут следить за дальнейшей судьбой этой семьи.

Теперь в Угледаре остаются только взрослые – около 300 человек – которые отказываются куда-то уезжать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Российские оккупационные войска продолжают пытаться наступать в направлении Угледара. Захватчики не имеют больших успехов, однако несут огромные потери в личном составе и технике.

– Сейчас десятки единиц сожженной бронетехники оккупантов лежат под Угледаром, где главной целью российских атак является выход в тыл Донецкой группировке войск ВСУ.

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