В Авдеевке расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти ребенка из-под обстрелов. Видео

В прифронтовой Авдеевке на Донетчине местные власти расформировали опекунскую семью, чтобы вывезти 11-летнего мальчика из-под обстрелов. Его родные не захотели выезжать из города, несмотря на то, что там уже давно нет ни света, ни газа, ни воды.

Видео дня

К тому же семья живет в самой опасной, старой части города, откуда до позиций российских оккупантов около километра. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Донецкой области в Facebook, а глава Авдеевской ГВА Виталий Барабаш рассказал "Суспільному" детали (чтобы посмотреть видео, сокройте страницу до конца).

Мальчик учится в пятом классе, однако он уже давно не посещал уроки из-за ситуации в городе. Вместе с опекунами он провел полгода в Киеве, однако впоследствии был вынужден вернуться домой.

"Управление по делам детей еженедельно обзванивает опекунов в городе. Эта семья некоторое время была почти не на связи. Тогда бабушка-опекун рассказывала, что она с ребенком в селе на Днепропетровщине. Из-за сомнений полиция проверила семью по адресу проживания в Авдеевке и обнаружила их в городе. Полицейские предупредили бабушку о необходимости эвакуации, и если этого не произойдет, то ребенка заберут у нее", – рассказал глава ГВА.

Опекуны мальчика сами говорили о том, что в городе опасно и "минуты нет без прилета", однако уехать и эвакуировать ребенка не захотели. В связи с этим военная администрация Авдеевки решила расформировать опекунскую семью.

"В определенный день полиция и представители военной администрации приехали с решением и протоколом к опекунам и четко задали вопрос: "Или собираетесь с ребенком и выезжаете, или у нас есть все документы, чтобы забрать ребенка и вывезти". Ребенка собрали за пять минут. На прошлой неделе ребенка вывезли", – говорит Барабаш.

Бабушка не сопротивлялась, лишь сказала, что "сейчас прилетает везде" и "надо было в другом месте прятаться, чтобы меня никто не нашел". Сама она уезжать из города не хотела, потому что хочет остаться на родине.

Мальчика на бронированном автомобиле полицейские вывезли из Авдеевки в безопасное место. Теперь его опекуном станет тетя, с которой он будет жить на Киевщине.

Это уже третий случай в Авдеевке, когда ребенка забрали из опекунской семьи для того, чтобы эвакуировать. В настоящее время в городе остается около 60 несовершеннолетних.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 февраля правоохранители эвакуировали из прифронтовой Авдеевки семью с пятилетним ребенком. Гражданские жили возле авдеевской промзоны – совсем рядом с линией фронта, где не прекращаются обстрелы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!