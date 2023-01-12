В прифронтовой Авдеевке от сердечного приступа умерла 6-летняя девочка: ее семья не хотела эвакуироваться

В прифронтовом городе Авдеевка Донецкой области в ночь на среду, 11 января, умерла шестилетняя девочка. Предварительно причиной смерти ребенка стал сердечный приступ.

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Об этом в эфире телеканала "Еспресо" сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он рассказал, что ребенок жил в Авдеевке с бабушкой, его мать сейчас за границей на заработках. Отец девочки скончался.

"Это просто ужас. Вечером у ребенка начали неметь руки и ноги, бабушка никому не сказала. И вот такой случай", – говорит Барабаш.

Опекуны девочки не хотели эвакуироваться из города, который находится совсем рядом с линией фронта.

"Первый раз я ее увидел в подвале, где она была со своей бабушкой и дедушкой, ее слова, там в подвале, были: "... мне страшно". Предложил ее опекунам, бабушке и дедушке эвакуироваться, не захотели...Через время еще посетил, убеждал эвакуироваться, не захотели", – рассказал волонтер Влад Маховский.

В Авдеевке остается примерно 2,5 тысяч жителей, в том числе и дети. За последние две недели ни один человек не уехал из города.

"К сожалению, нет никакого законного механизма принудительно вывозить детей из города. Мы постоянно обращаемся к нардепам и настаиваем на том, чтобы приняли такой закон. У нас есть военное положение, это в любом случае ограничение прав и свобод людей. А такие безответственные родители, дедушки-бабушки подвергают детей опасности", – подчеркнул глава ВГА.

Российские оккупационные войска постоянно обстреливают Авдеевку. В ночь на 11 января россияне восемь раз из артиллерии и "Градов" обстреляли этот населенный пункт, сообщили в ГУ НП в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский волонтер показал разрушения, которые "русский мир" принес в Авдеевку в Донецкой области. В городе не осталось ни одного уцелевшего дома.

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