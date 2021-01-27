Избитый в Париже украинец мог быть членом банды, а его мать фигурирует в деле о торговле людьми – Le Figaro
Французские полицейские изучают возможную принадлежность 15-летнего подростка из Украины Юрия, жестоко избитого в Париже, к местной банде "RD4".
Отмечается, что украинец уже попадал в поле зрения правоохранителей, пишет Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию.
Кроме того, по данным СМИ, против матери украинца, которая работает бизнес-менеджером, возбуждено уголовное дело по обвинениям в "незаконной работе и торговле людьми". Однако никакой связи между этим делом и нападением на ее сына не установлено.
Известно, что банда с кодовым названием "RD4" состоит из молодых людей из 15-го округа Парижа. Она была основана на улице Катр Фререс Пино. Нападение на Юрия якобы могло стать следствием разборок местных группировок.
В прошлом нарушения, связанные с "RD4", в основном не выходили за рамки мелкого наркобизнеса, поэтому причины нападения до сих пор не ясны, уточнили источники. Правоохранители также заявили, что нашли оружие, предварительно, принадлежащее членам банды.
Журналисты указали, что причастность украинца к "RD4" или ответвлениям группировки не подтверждена, в то же время его псевдоним в социальной сети Instagram включает инициалы "4fp". Также изучаются связи украинца с некоторыми членами его футбольного клуба в Булони.
Виновные в нападении на несовершеннолетнего до сих пор не найдены. Предполагаемые фотографии злоумышленников сливали в сеть, но их личности еще не подтверждены.
Парижская прокуратура начала расследование о покушении на групповое убийство. Дело пытаются раскрыть "как можно быстрее", сообщили источники журналистов, исходя из риска новых столкновений между бандами.
Напомним, ранее тренер Юрия по футболу, у которого он занимался до 13 лет, рассказал, что парень хорошо воспитан, очень увлекается спортом, спокойный и умный. Он уверен, что украинец не мог быть замешан в каких-то разборках, а просто оказался не в то время и не в том месте.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Нападение на подростка произошло 15 января в центральном районе Парижа.
Камеры наблюдения зафиксировали избиение. На видео видно, как парня добивают лежащим на земле.
Близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью". С тяжелыми травмами он попал в реанимацию.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что злоумышленники должны оказаться в тюрьме.
Мальчика также поддержал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн.
Стало известно, что Юрий начал приходить в себя, открыл глаза и сказал первое слово в больнице.