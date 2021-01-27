Французские полицейские изучают возможную принадлежность 15-летнего подростка из Украины Юрия, жестоко избитого в Париже, к местной банде "RD4".

Отмечается, что украинец уже попадал в поле зрения правоохранителей, пишет Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к следствию.

Кроме того, по данным СМИ, против матери украинца, которая работает бизнес-менеджером, возбуждено уголовное дело по обвинениям в "незаконной работе и торговле людьми". Однако никакой связи между этим делом и нападением на ее сына не установлено.

Известно, что банда с кодовым названием "RD4" состоит из молодых людей из 15-го округа Парижа. Она была основана на улице Катр Фререс Пино. Нападение на Юрия якобы могло стать следствием разборок местных группировок.

В прошлом нарушения, связанные с "RD4", в основном не выходили за рамки мелкого наркобизнеса, поэтому причины нападения до сих пор не ясны, уточнили источники. Правоохранители также заявили, что нашли оружие, предварительно, принадлежащее членам банды.

Журналисты указали, что причастность украинца к "RD4" или ответвлениям группировки не подтверждена, в то же время его псевдоним в социальной сети Instagram включает инициалы "4fp". Также изучаются связи украинца с некоторыми членами его футбольного клуба в Булони.

Виновные в нападении на несовершеннолетнего до сих пор не найдены. Предполагаемые фотографии злоумышленников сливали в сеть, но их личности еще не подтверждены.

Парижская прокуратура начала расследование о покушении на групповое убийство. Дело пытаются раскрыть "как можно быстрее", сообщили источники журналистов, исходя из риска новых столкновений между бандами.

Напомним, ранее тренер Юрия по футболу, у которого он занимался до 13 лет, рассказал, что парень хорошо воспитан, очень увлекается спортом, спокойный и умный. Он уверен, что украинец не мог быть замешан в каких-то разборках, а просто оказался не в то время и не в том месте.

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