Избитый в Париже украинец пришел в себя и заговорил: новые данные о состоянии подростка

Украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в центре Парижа (Франция), до сих пор находится в больнице, но начал приходить в себя, открыл глаза и сказал первое слово – мама.

Кроме того, парень может двигать конечностями, рассказала мать пострадавшего Наталья Фаргат-Крученик. В комментарии OBOZREVATEL тетя украинца Ирен уточнила, что Юрий пришел в себя 23 января, но на следующий день ему стало хуже.

"Он был очень возбужден, у него повысилось внутричерепное давление, он был нервный. Но в понедельник рано утром сестра сообщила, что ему стало лучше, он успокоился. Врачи пока не могут объяснить почему так произошло", – рассказала Ирен.

Известно, что у Юрия переломаны руки, ноги, ребра, плечи, сломан нос. Также в нескольких местах переломан череп, есть гематома и контузия головного мозга. Парень перенес 6-часовую операцию на голове, и всю неделю врачи держали его в медицинской коме.

Более подробный материал OBOZREVATEL о состоянии избитого подростка, а также самом нападении, читайте вскоре на нашем сайте.

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