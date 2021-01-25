Избитый в Париже украинец пришел в себя и заговорил: новые данные о состоянии подростка
Украинский подросток Юрий, которого жестоко избили в центре Парижа (Франция), до сих пор находится в больнице, но начал приходить в себя, открыл глаза и сказал первое слово – мама.
Кроме того, парень может двигать конечностями, рассказала мать пострадавшего Наталья Фаргат-Крученик. В комментарии OBOZREVATEL тетя украинца Ирен уточнила, что Юрий пришел в себя 23 января, но на следующий день ему стало хуже.
"Он был очень возбужден, у него повысилось внутричерепное давление, он был нервный. Но в понедельник рано утром сестра сообщила, что ему стало лучше, он успокоился. Врачи пока не могут объяснить почему так произошло", – рассказала Ирен.
Известно, что у Юрия переломаны руки, ноги, ребра, плечи, сломан нос. Также в нескольких местах переломан череп, есть гематома и контузия головного мозга. Парень перенес 6-часовую операцию на голове, и всю неделю врачи держали его в медицинской коме.
Более подробный материал OBOZREVATEL о состоянии избитого подростка, а также самом нападении, читайте вскоре на нашем сайте.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
15 января в Париже банда неизвестных напала и жестоко избила 15-летнего подростка из Украины.
Близкие Юрия рассказали, что школьника били "со страшной жестокостью".С тяжелыми травмами он попал в реанимацию.
В СМИ сообщили, что школьник мог стать жертвой вражды и конфликта двух молодежных группировок.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нападавшие на украинца должны оказаться в тюрьме.
Мальчика также поддержал нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн.