В Париже банда избила 14-летнего украинца до состояния комы. Фото

В центре Парижа (Франция) неизвестные жестоко избили 14-летнего подростка из Украины. С тяжелыми травмами он попал в реанимацию.

Инцидент произошел вечером 15 января около 18:30, когда Юрий возвращался из колледжа вместе с друзьями, передает "Украинская служба информации".

На товарищей напали около 10 человек с металлическими палками, битами и ножами. Свои лица нарушители скрыли масками. Всем, кроме Юрия, удалось убежать.

Парня долго избивали, при этом он оставался в сознании и просил не оставлять его умирать, а передать маме, чтобы она не волновалась.

Отмечается, что нападение произошло в районе, который считается безопасным, недалеко от Эйфелевой башни и торгового центра Beaugrenelle.

Украинца госпитализировали с пробитым черепом, множественными переломами рук, ребер, ножевыми ранениями, травмами глаз. Он находится в коме, состояние пациента врачи описывают как критическое.

"То, что они сделали с моим сыном, я никому не пожелаю. То, что они сделали с моим ребенком – просто невозможно представить. Мое сердце разрывается… Мы молимся и верим, что бог вернет нам Юру. Он всегда был тем мальчиком, с которым я с самого рождения говорила как с настоящим мужчиной", – рассказала мать пострадавшего Наталья.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции прямо в торговом центре разъяренный супруг порезал лицо своей жене-украинке. 27-летняя девушка хотела с ним развестись и уже несколько месяцев назад оставила его. Однако ревнивец выследил ее по социальным сетям и напал.