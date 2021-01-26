В Париже жестоко избили и бросили умирать 15-летнего украинца: появились новые подробности

Украину потрясла новость о жестоком избиении в Париже 15-летнего подростка Юрия. 15 января толпа молодых людей с палками и металлическими прутьями напала на парня, после чего сбежала. На ЧП даже отреагировал президент Владимир Зеленский.

Мальчик с тяжелыми травмами попал в реанимацию, однако недавно начал приходить в себя и теперь уже может шевелить руками и ногами. Родные надеются, что Юрий полноценно оправится и сможет самостоятельно передвигаться. А на днях он произнес первое после нападения слово – "мама".

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

"Юрию лучше, спасибо за ваши молитвы", – написала мама подростка Наталия Фрагат-Крученик в соцсети в понедельник, 25 января.

Одному из французских изданий она рассказала, что у Юрия переломаны руки, ноги, ребра, плечи, сломан нос. Что еще тревожнее – у него в нескольких местах переломан череп, есть гематома и контузия головного мозга.

Парень перенес 6-часовую операцию на голове, и всю неделю врачи держали его в медицинской коме.

OBOZREVATEL удалось поговорить с тетей парня, Ирен. "В субботу Юрий пришел в себя, но в воскресенье ему стало плохо. Он был очень возбужден, у него повысилось внутричерепное давление, он был нервный. Но в понедельник рано утром сестра сообщила, что ему стало лучше, он успокоился. Врачи пока не могут объяснить, почему так произошло", – говорит женщина.

По словам тети, пока французские врачи не дают прогнозов.

"Еще слишком рано что-то говорить. Но сестра рассказывала, что он шевелит руками и ногами, даже после операции они были теплыми. Это дает надежду, что он будет ходить.

Очень переживали за то, будет ли он помнить семью. Когда Юра пришел в себя, его мама спросила, узнает ли он ее. И он хоть и с трудом, но произнес "Маман". Это по-французски. Он узнал и своего отчима – его тоже пускают в реанимацию. Тут, в Закарпатье, живет его родной отец, так сложилось, что они в разводе с сестрой. Он тоже очень переживает за сына", – рассказывает Ирен.

Семья до сих пор не может понять, почему толпа подростков из предместья Парижа с железными прутами и дубинками напала на Юру и его друзей. Они как раз возвращались из колледжа и, когда проходили через парковку возле большого торгового центра в Париже, на них напала банда. Все ребята смогли убежать, а он упал на землю.

Кадры избиения невозможно смотреть без содрогания: Юра лежит на земле и пытается хоть как-то прикрыться руками. Его бьют ногами, потом наносят удары прутьями и палками, несколько раз попадают по голове. Мальчик теряет сознание, а те бросают его и уходят.

После развода с мужем мама Юры оставила Украину и уже 12-13 лет вместе с сыном живет во Франции, где у нее новые отношения. Сейчас мальчик учится в колледже.

"У него очень хорошие оценки. Он очень ответственный парень. Юра давно занимается футболом, тренировался в Париже в команде ПСЖ. А перед карантином он как раз прошел отбор в какой-то футбольный клуб. Юра тогда говорил, что сможет стать известным футболистом и зарабатывать хорошие деньги. Правда, он также добавлял, что спорт – это не навсегда, нужно иметь профессию на всю жизнь, он хотел бы стать медиком или юристом", – рассказывает тетя.

Тренер Юрия по футболу, у которого он занимался до 13 лет, рассказал, что парень хорошо воспитан, очень увлекается спортом, спокойный и очень умный. Он уверен, что украинец не мог быть замешан в каких-то разборках, а просто оказался не в то время и не в том месте.

"Юрий не из тех, кто с железным прутом пойдет на кого-то. У него нет времени на это, у него хорошее образование, за ним очень следят", – считает мужчина.

Даже когда Юра приезжал на Закарпатье к родным на летние каникулы, он не сидел без дела. По словам Ирен, он ходил на тренировки местного футбольного клуба, ему это очень нравилось.

"Да, он еще в школе учился в Париже, а на каникулах тренировался у нас в ФК "Сильце". Мы как-то ездили в Одессу на турнир. Тогда, помню, Юра первым делом пошел покупать подарки – маме, тете и своей сестричке. Очень воспитанный мальчик, добрый, спокойный, уравновешенный. Он всегда находил общий язык с ребятами. Играл Юра у нас на середине поля – он весьма техничный игрок и все время думает, как сыграть. Я очень надеюсь, что с ним все будет хорошо", – рассказал OBOZREVATEL тренер ФК "Сильце" с Закарпатья Сергей Билан.

Мама мальчика, Наталья, также сообщила OBOZREVATEL, что у Юры есть мечта – стать профессиональным футболистом.

Конечно, сейчас семья переживает, сможет ли Юра вообще заниматься футболом после таких тяжелых травм. Ему еще предстоит одна операция на голове и на глазах, а также на руках: переломаны пальцы и кости на плече и руке.

Сейчас подключилась украинская диаспора во Франции, люди собирают деньги на лечение Юры.

Полиция ведет расследование и в сети уже нашли фото участников банды. Они выкладывали снимки окровавленного телефона Юры, бит и прутьев, а также писали: "Дело сделано".

Во французских СМИ предполагают, что эта группировка может быть участницей "войн" между подростками из разных школ и районов Парижа и еще двух городков неподалеку от французской столицы.

Всех, кто хоть что-то знает об этих подростках, просят сообщать полиции, чтобы можно было не только их задержать, но и доказать вину в нападении на украинца.

Мама Юры рассказала, что пока полиция не выдает тайну следствия и до сих пор никто еще не задержан. Хотя результат обещают.

Избитого подростка также поддерживают жители Франции. В Twitter с хештегом #Yuriy люди пишут слова поддержки семье, а также возмущаются той жестокостью, с которой пришлось столкнуться парню.