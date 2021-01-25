Зеленский отреагировал на избиение 15-летнего украинца в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал нападение на 15-летнего украинца Юрия в Париже (Франции). Он заявил, что нападавшие должны оказаться в тюрьме.

На своей странице в Telegram 25 января Зеленский рассказал, что парень до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. Глава государства отметил, что врачи стараются быть очень осторожными в прогнозах по поводу Юры. Однако есть основания надеяться, что он выздоровеет.

"Найти и наказать нападавших. Это даже не просто наше требование, это вопрос цивилизованности. В любой стране такое нападение заслуживает жесткой реакций государства", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что посольство Украины во Франции привлечено к этой ситуации. Он добавил, что уже есть жесткая реакцию министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена и мэра Парижа Анн Идальго.

"Украинское государство сделает все, чтобы Юрий и его семья получили необходимую помощь, а расследование – необходимые стимулы. Нападавшие однозначно должны оказаться в тюрьме", – резюмировал Зеленский.

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