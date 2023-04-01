''Их гнать надо'': украинка горячо поддержала выселение УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры. Видео

Украинка эмоционально поддержала "выселение" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры. Женщина убеждена: вернуть величайшую христианскую святыню украинскому народу нужно было еще на заре Независимости, но украинская власть и общество десятилетиями закрывали глаза на то, что центр влияния Москвы в Украине набирал мощь.

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Женщина напомнила о тысячах лучших сыновей и дочерей Украины, которые пали, защищая родную землю и свой народ от агрессии России и заявила, что с оправдывающими войну нечего уже "цацкаться". Эмоциональная речь украинки под входом на территорию лавры в ответ на вопросы журналиста появилась в сети.

На видео женщина очень бурно реагирует на вопрос журналиста о том, поддерживает ли она выселение из Киево-Печерской лавры представителей УПЦ МП после расторжения с этой религиозной организацией договора аренды государственного памятника.

"Надо было это еще тридцать лет назад это сделали! А не это сделали из этой "шушары"! Они пальцы "веером", твари!" – заявила она.

Когда корреспондент поинтересовался причинами такой позиции, она не сдерживала гнева.

"А потому что я Украину люблю! Поняли? Я ее искренне люблю. И за каждого парня нашего, что сейчас погиб – пусть бы эти к*цапы передохли! Сколько наших детей поубивали, твари! И говорят, что у них какая-то святость. Они здесь молятся? А там все делают, чтобы мы подохли? Так вот здесь их, тварей, надо держать? Что вы с ними цацкаетесь? Их гнать нужно!" – выразила свое убеждение женщина.

И, похоже, так думает далеко не одна: присутствующие возле Киево-Печерской лавры люди поддержали ее возгласами "Правильно!" и аплодисментами.

Напомним, 10 марта Минкульт объявил о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры с монастырем УПЦ МП из-за нарушения ими условий договора аренды. Покинуть территорию памятника представители УПЦ МП должны были до 29 марта.

В день выселения так называемый настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел заявил, что монахи УПЦ МП не собираются покидать территорию православной святыни. В УПЦ МП заявили, что аренда Лавры якобы завершится 29 марта 2045 года и подали иск в суд, в удовлетворении которого судьи отказали.

Между тем монахи УПЦ МП и свезенные в лавру верующие блокируют работу комиссии и не признают решение суда. По этому факту, а также по заявлениям журналистов о препятствовании журналистской деятельности открыты производства.

1 апреля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении скандальному митрополиту УПЦ МП Павлу, ему инкриминируют разжигание вражды и оправдание российской агрессии против Украины. Павла вызывают на допрос.