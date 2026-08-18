Wildberries.

Видео дня

Интересно сейчас читать о том, что "этот уайлдберриз ни на что не влияет".

Немного статистики.

Общие потери исключительно WB (это еще до ликвидации "Коледино", который является одним из флагманов как по размеру, так и по объёму) по компании уже около 200 млрд фубов. Это, на минутку, 2,4 млрд долларов.

Если вы думаете, что это все деньги Wildberries – то вы ошибаетесь. Это все недвижимость, которая строилась в кредит, в основном на деньги ВТБ. Потому что сам WB – не очень прибыльная компания, там своих денег немного.

И вот за один месяц банк ВТБ получил удар по кредитному портфелю на два с половиной миллиарда (и это ещё не конец), которые по понятным причинам WB вернуть не может – нужна реструктуризация. Но есть еще кое-что.

Главные истории дня

Убытки продавцов по товару составляют 600–800 млрд рублей. А это от 7 до 9,5 млрд долларов США. Которые (как ни неожиданно) тоже в основном брали кредиты на этот товар в ВТБ. Понятно, что селлеры прямо заявляют, что денег на погашение кредитов у них нет, отдавать не будут, будут ждать помощи от государства.

ВТБ включает в проблемные кредиты ещё и суммы, причитающиеся "селерам" за товар WB, но общий размер "ямы" после этого становится настолько велик, что ни ВТБ, ни российская банковская система в целом не смогут из неё выбраться без поддержки государства. Но у государства денег нет.

То есть мы нанесли ущерб на 10+ ярдов за один месяц, нарушив систему, на которой работали сотни тысяч селеров (а это минус по налогам в бюджет, причём существенный). Много это или мало?

Ну, как посчитать.

Согласно расчетам Романа Шрайка, благодаря росту цен на нефть и снятию санкций с российской нефти российский бюджет получил за 4 месяца войны сверхприбыль в размере 17 млрд долларов. 17 млрд за 4 месяца. Мы нанесли экономике РФ ущерб в 10 млрд за месяц (и это еще не окончательные расчеты, ведь есть гораздо более пессимистичные оценки для ВТБ и Всемирного банка). Если кто-то считает, что это ни на что не влияет, – то я не знаю, о чем здесь говорить.