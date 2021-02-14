Хроника коронавируса в Украине и мире: COVID-19 забрал жизни 800 тысяч европейцев

По состоянию на воскресенье, 14 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 109 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн пациентов, из которых более 800 тыс. – в странах Европы.

Вместе с тем, преодолеть болезнь удалось 81,1 млн жителей Земли. За минувшие сутки во всех государствах было обнаружено более 372 тыс. новых случаев инфицирования и свыше 10 тыс. смертей. Самый большой прирост зараженных зафиксировали в США (+86 тыс.), в Бразилии (+45 тыс.) и во Франции (+21 тыс).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 268 049 случаев заражения, из-за инфекции погибли 24 285 человек, 1 112 299 больных удалось выздороветь.

В Оксфордском университете (Великобритания) начали исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca для детей.

Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что каждый человек в Украине может рассматриваться как потенциальный контактный с точки зрения коронавирусной инфекции, а прививку от COVID-19, возможно, придется делать каждый год.