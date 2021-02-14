Хроника коронавируса в Украине и мире: COVID-19 забрал жизни 800 тысяч европейцев
По состоянию на воскресенье, 14 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 109 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн пациентов, из которых более 800 тыс. – в странах Европы.
Вместе с тем, преодолеть болезнь удалось 81,1 млн жителей Земли. За минувшие сутки во всех государствах было обнаружено более 372 тыс. новых случаев инфицирования и свыше 10 тыс. смертей. Самый большой прирост зараженных зафиксировали в США (+86 тыс.), в Бразилии (+45 тыс.) и во Франции (+21 тыс).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 268 049 случаев заражения, из-за инфекции погибли 24 285 человек, 1 112 299 больных удалось выздороветь.
В Оксфордском университете (Великобритания) начали исследование безопасности и эффективности вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca для детей.
Врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что каждый человек в Украине может рассматриваться как потенциальный контактный с точки зрения коронавирусной инфекции, а прививку от COVID-19, возможно, придется делать каждый год.
Согласно статистике университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 393 412 человека, заразились 108 521 301. Список стран-лидеров выглядит так:
1. США 484 200/27 574 200
2. Бразилия 238 532/9 809 754
3. Мексика 173 771/1 988 695
4. Индия 155 550/10 892 746
5. Британия 117 128/4 038 929
6. Италия 93 356/2 710 819
7. Франция 80 955/3 467 051
8. Россия 78 403/4 012 538
9. Германия 64 831/2 336 906
10. Испания 64 747/3 056 035
По данным исследования Международной ассоциации "Gallup", 65% украинцев готовы делать прививки от коронавируса.