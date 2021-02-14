Коронавирус "ударил" по западу Украины: за сутки еще более 3 тысяч случаев COVID-19

По состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, в Украине официально подтверждено 1 271 143 случая коронавирусной инфекции. Из них 3094 обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.

От COVID-19 в стране умерли уже 24 330 человек (+45 за сутки), а 1 114 301 пациент (+2002 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В лидерах по новым случаям коронавируса – западные области. Так, в Ивано-Франковской выявлено 483 случаев, а в Черновицкой – 272.

Кроме того, в Житомирской области зарегистрировано 220 новых заражений, в Днепропетровской – 212 и в Закарпатской – 207.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 82 случая;

Винницкая область – 125 случаев;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 212 случаев;

Донецкая область – 126 случаев;

Житомирская область – 220 случаев;

Закарпатская область – 207 случаев;

Запорожская область – 34 случая;

Ивано-Франковская область – 483 случая;

Киевская область – 184 случая;

Кировоградская область – 11 случаев;

Луганская область – 22 случая;

Львовская область – 164 случая;

Николаевская область – 121 случай;

Одесская область – 71 случай;

Полтавская область – 34 случая;

Ривненская область – 33 случая;

Сумская область – 87 случаев;

Тернопольская область – 126 случаев;

Харьковская область – 93 случая;

Херсонская область – 37 случаев;

Хмельницкая область – 121 случай;

Черкасская область – 80 случаев;

Черновицкая область – 272 случая;

Черниговская область – 71 случай.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 февраля коронавирусом в мире заболели 109 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн пациентов, из которых более 800 тыс. – в странах Европы.