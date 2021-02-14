Коронавирус "ударил" по западу Украины: за сутки еще более 3 тысяч случаев COVID-19
По состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, в Украине официально подтверждено 1 271 143 случая коронавирусной инфекции. Из них 3094 обнаружено за прошедшие сутки. В частности, заболели 183 ребенка и 72 медработника.
От COVID-19 в стране умерли уже 24 330 человек (+45 за сутки), а 1 114 301 пациент (+2002 за сутки) полностью победил болезнь. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В лидерах по новым случаям коронавируса – западные области. Так, в Ивано-Франковской выявлено 483 случаев, а в Черновицкой – 272.
Кроме того, в Житомирской области зарегистрировано 220 новых заражений, в Днепропетровской – 212 и в Закарпатской – 207.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 82 случая;
Винницкая область – 125 случаев;
Волынская область – 78 случаев;
Днепропетровская область – 212 случаев;
Донецкая область – 126 случаев;
Житомирская область – 220 случаев;
Закарпатская область – 207 случаев;
Запорожская область – 34 случая;
Ивано-Франковская область – 483 случая;
Киевская область – 184 случая;
Кировоградская область – 11 случаев;
Луганская область – 22 случая;
Львовская область – 164 случая;
Николаевская область – 121 случай;
Одесская область – 71 случай;
Полтавская область – 34 случая;
Ривненская область – 33 случая;
Сумская область – 87 случаев;
Тернопольская область – 126 случаев;
Харьковская область – 93 случая;
Херсонская область – 37 случаев;
Хмельницкая область – 121 случай;
Черкасская область – 80 случаев;
Черновицкая область – 272 случая;
Черниговская область – 71 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 14 февраля коронавирусом в мире заболели 109 млн человек. Жертвами пандемии стали 2,4 млн пациентов, из которых более 800 тыс. – в странах Европы.