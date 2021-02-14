Коронавирус в Европе забрал жизни более 800 тысяч человек: названы страны-лидеры

В Европе с начала пандемии в декабре 2019 года от коронавируса умер 800 361 человек в 52 странах и территориях, включая Россию и Турцию.

Такие данные, по состоянию на субботу, 13 февраля, приводит AFP на основе официальных источников. Всего за это время на континенте было зарегистрировано 35 395 270 случаев COVID-19.

В течение февраля показатели заражения этой инфекцией в Европе снижались. Однако при уменьшении средней ежедневной смертности, тенденция оставалась неизменной в течение длительного времени, пишут журналисты.

С начала ноября 100 тыс. смертей регистрировалось каждые 20 дней:

17 декабря погибло 500 тыс. человек;

7 января – 600 тыс.;

25 января – 700 тыс.

Больше всего пострадали:

Великобритания, где погибло 116 908 человек;

Италия – 93045;

Франция – 81 488;

Россия – 79 696;

Испания – 64 747.

Наихудший уровень смертности отмечен в:

Бельгии – 186 смертей на 100 тыс. населения;

Словения – 178;

Великобритания – 171;

Чехия – 169;

Италия – 154.

В целом в Европе на минувшей неделе в среднем регистрировалось 4478 смертей от коронавируса в день – это на 14% меньше, чем на предыдущей, пишет издание.

Не менее 4 тыс. умерших в день регистрировалось в регионе с 11 ноября 2020 года, максимум был достигнут в конце января 2021-го – 5,7 тыс. смертей за сутки.

По количеству погибших Европа обошла все континенты мира.

В Латинской Америке и Карибском бассейне умерло 635 834 человека из 20 021 361 случая заболевания.

В США и Канаде зарегистрировано 502 064 смертельных случая из 28 312 719.

В Азии погибли 247 730 человека из 15 641 940 заболевших.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по информации инфекциониста Ольги Голубовской, госпитальная смертность от коронавируса в Украине является одной из самых низких среди стран Европы.

Врач отметила, что это достигается, в частности, благодаря протоколу лечения данного заболевания, который неоднократно подвергался критике.