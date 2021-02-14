Каждый украинец является потенциальным контактным COVID-19, – медик

Каждый человек в Украине может рассматриваться как потенциальный контактный с точки зрения коронавирусной инфекции. Прививку от COVID-19, возможно, придется делать каждый год.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. "На сегодня любой человек в Украине может рассматриваться как контактный, так как мы не отслеживали это в начале эпидемии", – заявила она.

Медик подчеркнула, что работа с контактными лицами является крайне важной при любой эпидемии. В случае с эпидемией коронавируса ее следовало проводить в начале, но следует проводить и сейчас.

"Было желательно интенсивно делать это в самом начале эпидемии, контактных надо было не просто отслеживать – их нужно было изолировать и смотреть, чтобы они выдерживали этот необходимый инкубационный период и не контактировали с другими лицами. Конечно, нужно это делать и сейчас", – заметила Мухарская.

Отвечая на вопрос, что следует делать государству, если половина населения не будет привита от коронавируса, врач сказала, что главный вопрос заключается в другом. По ее словам, гораздо важнее, в течение какого времени после прививки будет сохраняться иммунитет.

"Конечно, вакцинацию делать надо. Но вместе с тем мы не знаем, сколько будет держаться иммунитет после вакцинации. Возможно, вакцинацию будет необходимо повторять каждый год", – предположила она.

"В любом случае, если кто-то сделал вакцинацию, а кто-то нет, все равно противоэпидемических мероприятий при этом заболевании нужно будет придерживаться. Потому что, возможно, иммунитет после вакцинации будет исчезать очень быстро", – подытожила медик.

Как писал OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов заверил, что прививка от коронавируса "сработает" при любых условиях. Он добавил, что вакцина не гарантирует, что человек не заразится, но сделает невозможным тяжелое течение болезни.