В Британии решили ослабить драконовские меры из-за COVID-19 и открыть школы

В Великобритании с 8 марта возобновляется стационарное обучение в школах, отмененное в прошлом году из-за пандемии коронавируса.

Как пишет Daily Mail, премьер-министр Борис Джонсон решил пойти на ослабление драконовских ограничений в стране на фоне массового давления со стороны депутатов-консерваторов, которые опасаются, что экономике будет нанесен огромный ущерб.

Согласно "дорожной карте", которая должна быть обнародована 22 февраля, все начальные и средние школы откроются с 8 марта.

С начала апреля собираются снять запрет на пикники в парке или любую другую массовую встречу людей, не проживающих по одному адресу.

Тогда же пабам и ресторанам может быть разрешено открыться "на свежем воздухе".

Кроме того, будет отменен комендантский час с 22:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании с 26 декабря 2020 года ввели жесткий карантин четвертого уровня, чтобы сдержать распространение мутировавшего коронавируса.

Рождественские праздники британцы отмечали в условиях полного локдауна.

Ранее в Британии заявили о появлении нового типа коронавируса, который может быть на 70% более заразным.