В ЕС захотели ввести "сертификаты вакцинации": чем отличается от COVID-"паспорта"

В Европейском Союзе разрабатывают стратегию введения "сертификата вакцинации" для граждан, которые привились от COVID-19, с медицинской целью, а не для дополнительных прав владельцам.

В то же время этот документ не будет так называемым паспортом вакцинации. Такое заявление в интервью Augsburger Allgemeine сделала еврокомиссар по охране здоровья и безопасности продуктов питания Стелла Кириакидес.

"Разница заключается в том, что в документе, о котором мы думаем, будут содержаться все данные, связанные с вакцинацией. Он не только позволит проводить дифференцированный обзор, независимо от того, где это произойдет позже. Это также даст нам представление о развитии вируса, а также о возможных побочных эффектах. Следовательно, речь идет о медицинском документе", – пояснила Кириакидес.

Привилегий, вроде возможности свободно путешествовать, "сертификат вакцинации" давать не будет, добавила она.

Что касается так называемого паспорта о прививках от COVID-19, то он должен быть разработан на глобальном уровне, считают в ЕС. Кириакидес сообщила, что переговоры об этом в рамках Всемирной организации здравоохранения уже идут.

"Но решение о таком документе уже должны будут принимать главы государств и правительств ЕС", – сказала она.

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