В Украине снизятся темпы заболеваемости и смертности от COVID-19 – прогноз НАН

В период с 9 по 22 февраля в Украине продолжит падать смертность и темпы распространения коронавируса.

Такой прогноз опубликовала пресс-служба Национальной академии наук. Согласно расчетам ученых, среднее количество случаев коронавируса составит 3,5 тысячи с 9 по 15 февраля и уменьшится до 3,3 тыс. с 16 по 22 февраля.

Что касается усредненных показателей суточной смертности, то они установятся на уровне 122 с 9 по 15 февраля и 113 с 16 по 22 февраля.

Кроме того, ученые проанализировали динамику пандемии в каждом регионе Украины и выяснили, что активный прирост заболеваемости начался на Прикарпатье, Закарпатье, Хмельниччине, Буковине и Виннитчине.

"Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика там начала существенно влиять на динамику всей страны. Дальнейшее развитие динамики в Украине будет зависеть от динамики в западных регионах", – предупредили в прогнозе.

Подытоживая, ученые добавили, что, согласно их расчетам, среднее количество новых случаев по разным методикам исследования будет колебаться в пределах 3 318-3 588 с 9 по 15 февраля и 3 272 с 16 по 22 февраля.

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