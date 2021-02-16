Хроника коронавируса в Украине и мире 16 февраля: число новых случаев COVID-19 падает третий день подряд

По состоянию на вторник, 16 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 109,6 млн человек. При этом число новых случаев падает третий день подряд – если до этого были показатели 372 тыс. и 290 тыс., то сейчас установился 262 тыс.

Самый большой прирост заражений зафиксировали в США (+52 тис.), Бразилии (+32 тыс.) и России (+14 тыс.). Что касается смертности, то пандемия уже унесла жизни 2,4 млн больных. Преодолеть болезнь смогли 84,2 млн жителей Земли.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 271 143 случаев заражения, из-за инфекции погибли 24 330 человек, 1 114 301 больному удалось выздороветь.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за прошедшие семь дней в мире было выявлено самое низкое число еженедельно регистрируемых инфицированных с октября.

В Украине 15 февраля начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.