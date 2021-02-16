Хроника коронавируса в Украине и мире 16 февраля: число новых случаев COVID-19 падает третий день подряд
По состоянию на вторник, 16 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 109,6 млн человек. При этом число новых случаев падает третий день подряд – если до этого были показатели 372 тыс. и 290 тыс., то сейчас установился 262 тыс.
Самый большой прирост заражений зафиксировали в США (+52 тис.), Бразилии (+32 тыс.) и России (+14 тыс.). Что касается смертности, то пандемия уже унесла жизни 2,4 млн больных. Преодолеть болезнь смогли 84,2 млн жителей Земли.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине подтверждено 1 271 143 случаев заражения, из-за инфекции погибли 24 330 человек, 1 114 301 больному удалось выздороветь.
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что за прошедшие семь дней в мире было выявлено самое низкое число еженедельно регистрируемых инфицированных с октября.
В Украине 15 февраля начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.
Начиная с 21 февраля, в Израиле смягчат ряд карантинных ограничений, однако часть из них будет распространяться только на вакцинированных от COVID-19 граждан.
В Великобритании нашли еще один вариант коронавируса с набором мутаций, который позволяет ему уклоняться от воздействия антител.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 2 407 537 человек, а заразились 109 140 617. При этом в списке стран с наихудшими показателями Испания обогнала Германию и поднялась на 9-е место.
1. США 486 317 / 27 692 690
2. Бразилия 239 773 / 9 866 710
3. Мексика 174 657 / 1 995 892
4. Индия 155 732 / 10 916 589
5. Британия 117 622 / 4 059 695
6. Италия 93 835 / 2 729 223
7. Франция 82 374 / 3 528 856
8. Россия 79 210 / 4 040 505
9. Испания 65 449 / 3 086 286
10. Германия 65 288 / 2 346 876
Министр здравоохранения Швейцарии Ален Берсет якобы скрыл тревожный отчет о распространении COVID-19 в стране, подготовленный еще в августе.