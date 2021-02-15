Количество заболевших COVID-19 в мире снижается пятую неделю подряд – ВОЗ

Количество новых случаев COVID-19 по всему миру снижается пятую неделю подряд.

Кроме того, за прошедшие семь суток было выявлено самое низкое число еженедельно регистрируемых инфицированных с октября. Об этом на брифинге в понедельник, 15 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Трансляция мероприятия велась в Twitter.

Гендиректор ВОЗ уточнил, что количество случаев заражения за семь дней сократилось почти наполовину по сравнению с показателями 4 января 2021 года.

Так, за 4-10 января зафиксировали более чем 5 млн заболевших коронавирусом, а за неделю, начинающуюся 8 февраля, – 2,6 млн.

"Это показывает, что простые меры здравоохранения работают, даже учитывая присутствие разновидностей [COVID-19]", – отметил Гебрейесус.

По данным сайта worldometers.info (на 15 февраля), COVID-19 заразились более 109,5 млн человек во всем мире. Погибли 2,4 млн, выздоровели – 81,8 млн пациентов.

Карта распространения новой инфекции по странам:

Напомним, по прогнозу НАН, в период с 9 по 22 февраля в Украине продолжат падать смертность и темпы распространения COVID-19.

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