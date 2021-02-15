В Украине стартовало обучение медбригад по вакцинации от COVID-19

В Украине 15 февраля начался второй этап обучения мобильных медицинских бригад, которые будут проводить вакцинацию от COVID-19.

К концу недели практические занятия пройдут как минимум по две бригады из каждой области. Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

При этом первый этап – онлайн-тренинги – часть медиков, которые будут делать прививки, уже прошла.

"Одна мобильная бригада из области изучит способ использования, введение и особенности работы с вакциной Pfizer/BioNTech, вторая – с AstraZeneca. Это позволит оперативно запустить процесс иммунизации против COVID-19 во всей Украине, как только доставят вакцину", – отметили эксперты.

Медицинские сотрудники получат:

рекомендации по консультированию до и после прививки;

информацию о том, как вводить вакцину (для каждого производителя отдельно);

как рассчитывать потребность в препарате и инъекционных материалах;

как безопасно утилизировать использованные материалы;

как предоставить экстренную неотложную помощь в случае необходимости и т.п.

Уточним, что тренинги проводит ЦОЗ совместно с Бюро Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Мобильная бригада будет состоять из врача, двух медсестер, регистратора и водителя. В стране будет создано около 600 мобильных бригад, уже сформировано около 350.

В Минздраве планируют начать вакцинацию с использованием двух препаратов - Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз, которые будут получены в рамках механизма COVAX) и AstraZeneca (1 млн доз по прямым закупкам за средства госбюджета и 2,2-3,7 млн ​​доз от COVAX).

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