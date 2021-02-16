В НАБУ заявили, что их дело по вакцинам от COVID-19 не помешает закупкам

В НАБУ действительно начали досудебное расследование из-за возможных злоупотреблений при закупке вакцин от COVID-19, но это не является доказательством вины или подтверждением преступления.

Кроме того, это не будет препятствовать закупкам препаратов у поставщиков, "тем более уже после истечения срока обещанного начала вакцинации". Такое заявление вечером во вторник, 16 февраля, сделала пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины на странице в Facebook.

Основанием для дела стало заявление генерального директора ГП "Медзакупівлі" Арсена Жумадилова. Ведомство отметило, что проверит факты, изложенные в обращении, и наличие состава преступления.

"Также отмечаем, что сейчас детективами не проводилось никаких следственных действий, которые могли бы быть расценены как препятствование деятельности по закупке вакцин для Украины", – добавила пресс-служба.

Детективы призвали лица и организации, причастные к расследованию, не разглашать информацию о деле.

"Иначе вы не только вредите расследованию, разглашая его тайну, но и реально можете своими действиями и комментариями нанести ущерб интересам государства и общества", – заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов прокомментировал открытие НАБУ производства против некоторых чиновников возглавляемого им ведомства из-за возможной закупки вакцин против коронавируса по завышенной стоимости. Он назвал дело "информационной войной".