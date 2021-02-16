В ВОЗ предупредили о возможности третьей волны COVID-19: названо условие

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о возможности третьей волны коронавируса в мире в том случае, если люди не будут придерживаться карантинных мер.

Об этом в эфире канала "Россия 1" заявила представительница ВОЗ в России Мелита Вуйнович (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Вуйнович отметила, что COVID-19 может снова набрать обороты, так как коллективный иммунитет от коронавируса у населения еще не сформировался.

При этом представительница ВОЗ не смогла сказать, когда в мире закончится пандемия и COVID-19 станет сезонным заболеванием.

"Эпидемиологическую ситуацию будут рассматривать по нескольким критериям: когда число заболевших одновременно всех регионов мира опустится ниже уровня эпидемиологического порога, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет мешать ее нормальной работе. Когда это будет – тяжело сказать", – объяснила Вуйнович.

Напомним, в Греции ранее заявили о начале третьей волны COVID-19. Рост количества новых случаев коронавируса там связали с ослаблением карантина на Рождество.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 16 февраля, коронавирусом в Украине и мире заболели 109,8 млн человек. При этом число новых случаев падает третий день подряд.