В Украине 915 зараженных коронавирусом попали в больницы за сутки

За прошедшие сутки в Украине диагностировали 3143 случая заражения коронавирусом. За это же время 915 больных были госпитализированы. На утро 16 февраля количество заражений в стране выросло до 1 276 618.

От COVID-19 умерли уже 24542 украинца (+150 за сутки), а 1 122 968 смогли его преодолеть (+6189). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 621, Черновицкой – 343, г. Киев – 308, на Винниччине – 210 и Закарпатье – 204. Среди новых больных – 182 ребенка и 179 медработников.

Количество заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:

г. Киев – 308 случаев;

Винницкая область – 210 случаев;

Волынская область – 95 случаев;

Днепропетровская область – 85 случаев;

Донецкая область – 60 случаев;

Житомирская область – 18 случаев;

Закарпатская область – 204 случая;

Запорожская область – 95 случаев;

Ивано-Франковская область – 621 случай;

Киевская область – 136 случаев;

Кировоградская область – 20 случаев;

Луганская область – 26 случаев;

Львовская область – 115 случаев;

Николаевская область – 55 случаев;

Одесская область – 127 случаев;

Полтавская область – 149 случаев;

Ривненская область – 88 случаев;

Сумская область – 7 случаев;

Тернопольская область – 67 случаев;

Харьковская область – 131 случай;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 50 случаев;

Черкасская область – 99 случаев;

Черновицкая область – 343 случая;

Черниговская область – 28 случаев.

В этой статистике, напомним, не указывается информация о распространении коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.

В Украине в течение суток было совершено 39 401 тестирование на выявление COVID-19, в частности 18 948 методом ПЦР и 11 339 методом ИФА, а также 9114 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

накануне министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине не начали делать прививки против COVID-19 с 15 февраля, как обещали ранее. Он назвал новую дату поставки вакцин.