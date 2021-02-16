В Украине 915 зараженных коронавирусом попали в больницы за сутки
За прошедшие сутки в Украине диагностировали 3143 случая заражения коронавирусом. За это же время 915 больных были госпитализированы. На утро 16 февраля количество заражений в стране выросло до 1 276 618.
От COVID-19 умерли уже 24542 украинца (+150 за сутки), а 1 122 968 смогли его преодолеть (+6189). Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов, обновил данные также сайт СНБО.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской области – 621, Черновицкой – 343, г. Киев – 308, на Винниччине – 210 и Закарпатье – 204. Среди новых больных – 182 ребенка и 179 медработников.
Количество заболеваний COVID-19 в регионах в сутки:
г. Киев – 308 случаев;
Винницкая область – 210 случаев;
Волынская область – 95 случаев;
Днепропетровская область – 85 случаев;
Донецкая область – 60 случаев;
Житомирская область – 18 случаев;
Закарпатская область – 204 случая;
Запорожская область – 95 случаев;
Ивано-Франковская область – 621 случай;
Киевская область – 136 случаев;
Кировоградская область – 20 случаев;
Луганская область – 26 случаев;
Львовская область – 115 случаев;
Николаевская область – 55 случаев;
Одесская область – 127 случаев;
Полтавская область – 149 случаев;
Ривненская область – 88 случаев;
Сумская область – 7 случаев;
Тернопольская область – 67 случаев;
Харьковская область – 131 случай;
Херсонская область – 6 случаев;
Хмельницкая область – 50 случаев;
Черкасская область – 99 случаев;
Черновицкая область – 343 случая;
Черниговская область – 28 случаев.
В этой статистике, напомним, не указывается информация о распространении коронавирусной инфекции на временно оккупированных территориях Донетчины, Луганщины и Крыма.
В Украине в течение суток было совершено 39 401 тестирование на выявление COVID-19, в частности 18 948 методом ПЦР и 11 339 методом ИФА, а также 9114 исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии проведено 6 570 806 ПЦР-тестирований.
Как сообщал OBOZREVATEL:
накануне министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине не начали делать прививки против COVID-19 с 15 февраля, как обещали ранее. Он назвал новую дату поставки вакцин.
Несмотря на это в Украине стартовал второй этап обучения мобильных медбригад, которые будут проводить вакцинацию населения против коронавируса.
Со своей стороны внештатный советник Минздрава, врач-инфекционистк Ольга Голубовская заверила, что в Украине во время пандемии по лечению COVID-19 "сделали все и даже больше".