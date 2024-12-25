Блог | Черный лебедь для Кадырова. Что произошло с упавшим самолетом Azerbaijan Airlines
Не спешили публиковать эту информацию, но сейчас уже очевидно - самолет Azerbaijan Airlines, который двигался по маршруту Баку-Грозный, с высокой долей вероятности был сбит. Трагедия, безусловно. Но стоит обратить внимание на ряд моментов.
Факт первый. Конфликт вокруг Wildberries серьезно ударил по позициям Рамзана Кадырова, но после бегства Асада и смены власти в Сирии, глава Чечни получил второй шанс. Источники говорят, что Кадыров настойчиво попросил у президента плотнее закрыть небо над Чечней.
"Его дико бесили атаки на Грозный. В срочном порядке туда перебросили несколько Панцирей, но не только их. Сняли их в Подмосковье", - сказал источник.
В момент попытки посадки самолета Azerbaijan Airlines Чечню как раз атаковали беспилотники. И, вероятно, воздушное судно с пассажирами атаковали по ошибке, говорят источники.
Факт второй. Самолет упал в Казахстане - и это плохо. Мы не имеем доступа к месту крушения. Многие отметили странность, что вместо Махачкалы или Владикавказа борт полетел аж в Актау. Взрыв внутри самолета не подтверждается, ведь с момента подачи сигнала о бедствии до момента крушения прошло более получаса.
Факт третий. Вся эта история ударит не только по Кадырову, но и по России в целом. Но что касается Кадырова, то стоит обратить внимание на тонкую деталь. Одним из первых информацию о возможном сбитии борта системой ПВО опубликовал Юрий Подоляка. Поговаривают, не без указаний Сергея Кириенко. Не сложно догадаться - не всем нравится, чтобы Кадыров снова чувствовал себя особенным и важным. Источники говорят, что Кириенко активно ищет другого переговорщика для улаживания сирийского вопроса.
Учитывая, что у Ильхама Алиева очень близкие отношения с Эрдоганом, после сбитого борта Azerbaijan Airlines Эрдоган может оградить новые сирийские власти от контактов с Кадыровым. Такой вот неочевидный момент. Грозный защитили, но какой ценой. И да, если Кадыров думает, что его наградили орденом, что он договорился с Золотовым и Дюминым, выложил фото с Вайно, и у него все наладилось, то у нас для него очень плохие новости. Рамзан Ахматович сильно ошибается.