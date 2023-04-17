Сердючка, Кароль и другие: кто из украинских звезд зажжет сцену в финале Евровидения-2023

В финале песенного конкурса Евровидение-2023, который состоится 13 мая в Ливерпуле, выступят украинские звезды, уже известные фанатам шоу. Среди них: победители прошлогоднего конкурса Kalush Orchestra, группа Go_A, певица и победительница шоу 2016 года Jamala, исполнители Тина Кароль и Верка Сердючка.

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Об этом сообщили на сайте "Суспільного". Поскольку Украина победила в 2022 году, Евровидение-2023 будет богатым именно элементами украинской культуры (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Гранд-финал песенного конкурса этого года откроют победители Евровидения-2022 Kalush Orchestra с символическим выступлением под названием "Голоса нового поколения".

Другие приглашенные из Украины артисты исполнят свои конкурсные песни в новой аранжировке в сочетании с классическими британскими хитами. Таким образом, Великобритания и Украина прозвучат в унисон.

Кроме украинцев, на финал Евровидения-2023 пригласили также звезд конкурса из других стран, занявших топовые места. В конце шоу зрителей ждет перформанс под названием "The Liverpool Songbook" (Ливерпульский сборник песен), где шесть артистов споют вместе.

Напомним, что от Украины в этом году выступит дуэт TVORCHI, недавно презентовавший обновленную версию песни, с которой поедут в Ливерпуль. Дуэт прислушивался к советам и замечаниям от украинцев, поэтому трек претерпел изменения.

Звезды поедут в Британию с англоязычной песней Heart of Steel, написанной под влиянием войны. По словам исполнителей, на создание композиции их вдохновила несокрушимость защитников "Азовстали".

Как писал OBOZREVATEL, ранее стало известно, кто из звездных украинцев будет вести и комментировать шоу в Великобритании. Всего выбрали двух ведущих.

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