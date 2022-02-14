Kalush Orchestra нашел нестыковки в заявлении и действиях "Суспільного" на финале нацотбора на Евровидение-2022

В группе Kalush Orchestra указали на странные моменты оправданий "Суспільного" касательно ошибки во время объявления результатов национального отбора на Евровидение-2022. Общественный вещатель утверждает, что путаница возникла из-за редактора, диктующего баллы в наушник Тимуру Мирошниченко, однако ранее заявлялось: итоги конкурса первым узнает именно ведущий шоу.

Кроме того, Мирошниченко и кинорежиссер, член жюри нацотбора Ярослав Лодыгин (поставивший группе низкую оценку – 3), готовились к эфиру в одной гримерке. А организаторы поменяли номер выступления Kalush Orchestra менее чем за сутки до финала, утверждается на Instagram-странице музыкального коллектива (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В формате сторис участники группы показали фотографию из закулисья: общую гримерку Мирошниченко и Лодыгина. "Совпадение?" – спросили артисты.

Видео дня

Позже основатель и солист Kalush Orchestra Олег Псюк записал ролик со своими размышлениями о финале нацотбора.

"Я вот искренне не понимаю этот момент, когда ведущий читает с листка оценки. То почему комментатор в наушник диктует ему другие оценки? И откуда он их знает, если все оценки на этом листке [...] и заявляли, что их больше никто не знает? То есть, что-то не сходится", – уверен музыкант.

"Еще один максимально странный "косяк" от "Суспільного" – это то, что они поменяли наш номер выступления меньше чем за 24 часа", – продолжил он.

Так, Kalush Orchestra должны были выступать шестыми, а не пятыми. Поклонники уже успели распространить множество постов, призывая поддержать группу и проголосовать за номер 6. Возможно, смена номера для голосования в последний момент была попыткой повлиять на результаты.

Кроме того, в Kalush Orchestra заявили: "Суспільне" пояснило свое решение только тем, что "они тут начальство". "Нам сказали: мы тут главные [...] и как мы сказали, так и будет. Так что принимайте правила или просто не выступаете. Выбора нет", – пожаловался представитель музыкального коллектива.

Отметим, что в финале конкурса Kalush Orchestra с песней "Стефания" получили от судей оценку 6. Зрители же признали группу своим фаворитом, присудив во время смс голосования максимальные 8 баллов.

Артисты уже обвиняли создателей национального отбора в фальсификации голосов. Причиной стала неразбериха во время объявления баллов, исчезновения таблицы с экрана и отказ показать листок с итогами голосования украинцев.

Напомним: победительницей национального отбора стала певица Алина Паш, которая представит Украину в Италии на мировом конкурсе с песней "Тіні забутих предків".

Такие результаты вызвали неоднозначную реакцию сети. Более того, во время прямого эфира ведущий Тимур Мирошниченко ошибся, что выглядело довольно странно. Сам он оправдался тем, что оплошность допустил помощник, диктующий ему цифры. Такое же пояснение обнародовала и пресс-служба "Суспільного".

Коротко о знаменитостях:

Kalush Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками являются Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как писал OBOZREVATEL, ранее фанаты Kalush Orchestra раскритиковали члена жюри нацотбора на Евровидение 2022 года Ярослава Лодыгина за то, что он назвал выступление артистов демонстрацией "людей из лесов и гор", а также присудил 3 балла из 8 возможных. В сети обвинили судью в продажности и необъективности.