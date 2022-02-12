Назван победитель нацотбора на Евровидение-2022

Победителем национального отбора на Евровидение-2022 стала Alina Pash (Алина Паш). 28-летняя исполнительница представит Украину на песенном конкурсе в Турине (Италия) в мае.

Певица получила 15 баллов по результатам голосования жюри и зрителей. Судьи отдали ей максимально возможные 8 баллов, а зрители – 7. Об этом стало известно во время прямого эфира финала нацотбора. OBOZREVATEL вел текстовую онлайн-трансляцию (все подробности, а также видео выступления восьмерых участников смотрите здесь).

Видео дня

Победу Alina Pash принесла песня "Тіні забутих предків".

По мнению зрителей, победителем нацотбора стала украинская рэп-группа KALUSH Orchestra с песней "Stefania".

Украинцы отдали им максимальное количество баллов – 8. От жюри коллектив получил 6 баллов.

Итоговые баллы финалистов нацотбора на Евровидение-2022 (жюри + зрители) выглядят так:

Cloudless – 1+4=5

Michael Soul – 2+1=3

Our Atlantic – 5+2=7

Barleben – 4+3=7

Kalush Orchestra – 6+8=14

Roxolana – 3+5=8

Wellboy – 7+6=13

Alina Pash – 8+7=15

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Финал нацотбора транслировался на телеканале UA:Перший.

Коротко о знаменитости:

Alina Pash – родилась на Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Финалистка шестого сезона вокального шоу "X-фактор" представила на отборе на Евровидение-2022 мистическую песню под названием "Тіні забутих предків". Алина привыкла удивлять фанатов нестандартными мотивами в музыке с этно-нотками.

Коротко про конкурс: