На Нацотборе Евровидения-2022 вспыхнул скандал: организаторов обвинили в фальсификациях и пригрозили судом. Видео

Лидер рэп-группы KALUSH Orchestra Олег Псюк обвинил организаторов национального отбора на Евровидение-2022 в фальсификации зрительских голосов. В частности, скандал возник из-за того, что при оглашении баллов от телезрителей ведущий несколько раз перепутал баллы участников.

Также группа пригрозила организатору судом, если их требования не выполнят. Об этом свидетельствует видео, фрагмент которого опубликовали в Telegram-канале "Євробачення Україна" (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как известно, победителем национального отбора на Евровидение-2022 стала 28-летняя исполнительница Alina Pash (Алина Паш). Певица получила 15 баллов по результатам голосования жюри и зрителей. Судьи отдали ей максимально возможные 8 баллов, а зрители – 7. В то же время группа KALUSH Orchestra заняла второе место с 14-ю голосами.

Видео дня

Именно по мнению зрителей, победителем нацотбора стала украинская рэп-группа KALUSH Orchestra. Украинцы отдали им максимальное количество баллов – 8, при этом от жюри коллектив получил 6 баллов.

Лидер рэп-группы требовал, чтобы были предоставлены результаты голосования. В то же время организаторы категорически отрицали какую-либо фальсификацию во время отбора. Так, член жюри Нацотбора и член правления "Суспільного" Ярослав Лодыгин пообещал, что будет проведена дополнительная проверка результатов голосования. Примечательно, что на просьбы Олега Псюка показать документ с количеством зрительских голосов Лодыгин ответил отказом.

Также украинский актёр и телеведущий Владимир Остапчук у себя в Instagram посетовал, что итоговые результаты отбора подсчитывались на листочке.

"Объясните, как подсчет голосов может быть на бумажке с ручкой после подсчета голосов на экране? Как??? Это уровень Евровидения?", – возмутился Остапчук.

Коротко про конкурс: