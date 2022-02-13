Скандал с победой Alina Pash на нацотборе: Мирошниченко и Лодыгин оправдались за путаницу

Ведущий нацотбора на Евровидение 2022 года Тимур Мирошниченко объяснил, почему возникла путаница с результатами голосования в прямом эфире. Также ситуацию прокомментировал член жюри Ярослав Лодыгин.

Соответствующее сообщение появилось на странице ведущего в Instagram. Звезда призналась, что в инциденте получился тем "дураком, который 8 цифр не может озвучить". Слова судьи же передали в "Суспільному" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Мирошниченко, листок, переданный ему во время эфира, – это список участников в порядке их выступления. Там было 3 колонки: оценки жюри, баллы от зрителей и общий результат. То есть цифры в каждой колонке разбросаны, а не одна за другой, заметила знаменитость.

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Артист подчеркнул, что путаница вышла именно в "редакторской", где случайно озвучили в наушник неправильный результат, хотя в конверте цифры были верными.

"Пока не проходит несколько минут и в редакторской все же понимают, что с самого начала я озвучивал таки правильные баллы. Поэтому и получается такой месс в эфире. Это лажа. Так быть не должно. Потому что в итоге я "тот дурак, который 8 цифр не может озвучить", доверие к итоговым баллам падает, хейт заливает все возможные щели", – написал артист.

В свою очередь Ярослав Лодыгин подчеркнул, что редакторская ошибка касалась последних участников в рейтинге, поэтому она никак не отразилась на результатах лидеров голосований.

"Эта путаница не касалась лидирующих позиций, там было все очень четко озвучено. По поводу количества голосов, отданных тому или иному участнику, я думаю что мы сможем переговорить с авторитетной аудиторской компанией, которая поставила свое имя на независимом подсчете", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, серебряные призеры нацотбора группа KALUSH Orchestra заподозрила создателей конкурса в фальсификации голосов. Причиной стало отсутствие таблички с результатами и неразбериха ведущих.

После объявления балов фанаты рэп-коллектива "набросились" на Ярослава Лодыгина, который назвал выступление артистов демонстрацией "людей из лесов и гор", а также присудил 3 балла из 8 возможных.