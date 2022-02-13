Скандал на нацотборе: в 'Суспільному' объяснили, почему возникла неразбериха во время оглашения результатов

Общественный вещатель объяснил, почему во время оглашения результатов смс голосования в прямом эфире нацотбора на Евровидение 2022 возникла путаница и исчезла таблица с результатами. По словам продюсера и руководителя компании "Френдс О ТВ" Алексея Гончаренка, причиной стала ошибка редактора, которая начала читать итоговые оценки в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте "Суспільного". Также создатели конкурса ответили на обвинения в фальсификации, которые ранее выдвинула группа KALUSH Orchestra (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В "Суспільному" принесли извинения зрителям и артистам, которые не смогли сразу услышать правильные баллы, из-за чего и запутались. В частности, речь идет о Michael Soul, группе "Our Atlantic" и Barleben.

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"Редактор, которая дублировала результаты в наушник ведущему Тимуру Мирошниченко, перепутала столбики и начала читать результаты не по голосованию зрителей, а итоговые. Надо было подсказывать ведущему оценки от зрителей, а она читала итоговую сумму", – говорится в сообщении.

Создатели конкурса также объяснили, что путаница озадачила графического дизайнера, отвечавшего за внесение баллов в таблицу на сцене. Таким образом, из-за попыток внести правки в файле произошел сбой и таблица исчезла, пояснил Алексей Гончаренко.

По поводу достоверности результатов голосования, в "Суспільному" заверили: "Мы провели процедуры, чтобы убедиться, что результаты голосования зрителей из системы SMS-голосования, судей и общий балл правильно переданы ведущим в конверте, а также общий рейтинг участника определен на основе суммы полученных баллов и в соответствии с правилами Национального отбора".

Как сообщал OBOZREVATEL, победительницей Национального отбора стала певица Алина Паш, которая представит Украину в Италии на мировом конкурсе с песней "Тіні забутих предків". Результаты конкурса не понравились рэп-группе KALUSH Orchestra и их фанатам. Поклонники коллектива обвинили в проигрыше кумиров члена жюри Ярослава Лодыгина.