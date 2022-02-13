О чем пела Alina Pash. Текст и перевод песни 'Тіні забутих предків', которая победила на нацотборе

Победительница нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш (Alina Pash) будет представлять Украину на мировом конкурсе в Турине (Италия) с авторской песней "Тіні забутих предків". Текст композиции написан на двух языках – украинском и английском, чтобы европейским слушателям было понятно, что хотела рассказать артистка.

В частности, на иностранном языке звезда зачитает рэп о своем детстве. По словам Алины Паш, "Тіні забутих предків" – о свете и силе, передали "Суспільне" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ниже приводим текст оригинальной песни и перевод англоязычного куплета

Видео дня

Певица утверждает, что написала композицию о сложной судьбе украинцев не для того, чтобы рассказать о "страдании", а наоборот – подчеркнуть мужество народа.

"Кто-то может сказать, почему же мы снова страдаем? Но мы не страдаем, мы рассказываем факты, которые не выдуманы. Я наоборот хочу донести, что мы мужественны, мы не страдаем, мы идем дальше и несем свет, несмотря ни на что", – сказала она .

Также Алина Паш ранее раскрыла, что первоначально речетатив был написан на украинском языке, и в нем говорилось о художниках, которые повлияли на становление личности звезды. Позже Паш переписала его, но фанаты певицы могут надеяться на выпуск полностью украиноязычной версии, сообщила знаменитость.

В общем, сравнивая свое выступление с победительницей Евровидение 2016 года Джамалой, исполнительница отметила, что в ее песне нет "сверхличной истории". Артистка считает, что в тексте передала боль и историю всех украинцев.

Интересно, что анонс "Тіней забутих предків" состоялся ранее запланированного времени из-за того, что композицию "слили" в российском паблике. Певицу, по ее словам, сначала огорчил этот факт, а затем решила, что все делается к лучшему.

Напомним, что 12 февраля прошел нацотбор на Евровидение 2022 года, где судьи и зрители решили, что в Италию отправится Алина Паш. Однако у серебряных призеров – группы KALUSH Orchestra возникло подозрение, что голосование сфальсифицировали.

Кроме того, скандал возник и среди украинцев. Многих зрителей обеспокоил тот факт, что победительница конкурса является фигуранткой базы "Миротворец", посещала оккупированный Россией Крым, а также ездила в Москву. Больше об Алине Паше можно прочитать в материале.

Коротко о звезде:

Alina Pash родилась в Закарпатье, профессионально поет с подросткового возраста. Ранее сотрудничала с группами "Горячий шоколад", "СКАЙ", певицей Ириной Билык. Известность ей принесла участие в шоу "Х-Фактор" (СТБ).

OBOZREVATEL вел текстовую трансляцию событий в прямом эфире. О том, как прошел нацотбор, можно прочесть здесь.