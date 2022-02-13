'Лесной житель – это ты': украинцы раскритиковали Лодыгина за низкие баллы и оскорбление KALUSH Orchestra

Фанаты группы KALUSH Orchestra раскритиковали члена жюри нацотбора на Евровидение 2022 года Ярослава Лодыгина за то, что он назвал выступление артистов демонстрацией "людей из лесов и гор", а также присудил 3 балла из 8 возможных. В сети обвинили судью в продажности и необъективности.

Соответствующие комментарии появились на странице Лодыгина в Instagram после объявления результатов. Отметим, что поклонники KALUSH Orchestra начали писать гневные сообщения под старыми постами звезды (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

При присуждении баллов от жюри выяснилось, что режиссер отдал певцам три балла из восьми возможных, на что ведущие конкурса в шутку порекомендовали ему несколько дней не заходить в свои социальные сети.

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Свой поступок Ярослав Лодыгин обосновал так: "Мне кажется, мы уже несколько раз представлялись как украинцы – такие люди из лесов, люди с гор в данном случае. И мне кажется, настало время другой репрезентации".

Низкая оценка от члена жюри могла поспособствовать тому, что артисты не выиграли в нацотборе, решили фанаты группы и высказались в комментариях на странице члена жюри.

Они начали писать "позор", намекать на продажность Лодыгина и даже просить официальных извинений за свои слова.

"Лесной житель – это ты", "Ждем официальных извинений", "С Калушем очень несправедливо", "Слил Калуш", "Сколько тебе заплатили", "Единственный кто там был с гор – это вы", "Люди из леса" это было уже слишком... Это такие стандарты европейского судьи?", – говорится в сообщениях.

Отметим, что KALUSH Orchestra получил от судей 6 баллов, а зрители признали группу своим фаворитом, присудив во время смс голосования максимальные 8 баллов.

Исполнители выступили с песней "Стефания", которую посвятили матери фронтмена.

Коротко о группе:

KALUSH Orchestra – украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. Участниками группы являются: Олег Псюк – основатель и солист, Игорь Диденчук – мультиинструменталист и ТС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

Как сообщал OBOZREVATEL, KALUSH Orchestra обвинили создателей нацотбора в фальсификации голосов. Причиной стала неразбериха во время объявления баллов, исчезновения таблицы с экрана и отказ показать листок с результатами смс голосования.