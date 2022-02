'Голос країни-12': как проходит 3 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн

В воскресенье, 6 февраля, на телеканале 1+1 стартовал третий выпуск 12-го сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни". Четыре тренерские кресла заняли популярные украинские исполнители Оля Полякова, Алексей Потапенко, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Путем слепых прослушиваний им предстоит найти вокалистов, достойных попадания в прямые эфиры.

Кроме того, впервые в этом сезоне некоторые конкурсанты смогут получить второй шанс от новых народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы. OBOZREVATEL следит за трансляцией и собирает для вас все интересные события эфира.

Подробности 3 выпуска

Покорить звездных тренеров первым решился Василий Палюх, для которого в жизни есть два предназначения – музыка и вера в Бога. На последних секундах одной из самых популярных композиций в мире 'O sole mio к участнику повернулись сразу три кресла: Святослава Вакарчука, Нади Дорофеевой и Алексея Потапенко. Конкурсант выбрал команду рэпера.

Исполнительница украинских песен и звезда народного ансамбля города Переяслав Наталья Александрова заставила танцевать весь зал, исполнив трек "Тече вода". Зажигательное выступление и харизма покорили зрителей, однако тренерам этого оказалось недостаточно – никто из них не нажал на заветную кнопку.

Необычный трек современной украинской вокалистки Лилу45 под названием "Восемь" исполнила юная участница из Белой Церкви Наталья Миколаенко. К девушке, которую после смерти мамы воспитывал и поддерживал один отец, повернулись все тренеры.

Перед тем, как сделать выбор на пользу той или иной команды, конкурсантка вместе с Лилу спела в дуете. По итогу, Наталья решилась поработать на проекте с Надей Дорофеевой.

Сингл популярной американской певицы Билли Айлиш No Time to Die на сцене вокального шоу исполнила лейтенант полиции Екатерина Билоус. Женщина призналась, что несмотря на любовь к работе и коллегам, ей всегда хотелось выступать.

К участнице не повернулись судьи, однако Святослав Вакарчук предложил ей спеть еще раз под его руководством. Второе исполнение растрогало народных тренеров Зарицкую и Мацолу, поэтому они приняли решение дать правоохранительнице второй шанс.

Душевное исполнение композиции Let her go под гитару от уличного музыканта со Львовской области Марьяна Романчука повернуло кресло фронтмена группы "Океан Ельзы".

За кулисами участника поддерживал его талисман – английский кокер-спаниель по кличке Пол Маккартни. Вместе с собакой начинающий вокалист много путешествовал и выступал на улицах разных украинских городов. Теперь Марьян мечтает продвигать авторские треки и стать популярным артистом далеко за пределами родной страны.

В ярком малиновом костюме на сцену вышла представительница города Теребовля Тернопольской области Диана Бернат. Украинка спела популярную композицию музыканта LAUD "2 дні". К сожалению, тренеры не услышали в голосе девушки достаточно самоуверенности, поэтому порекомендовали прийти в следующем сезоне.

Покорить украинскую сцену удалось участнику из Казахстана, профессиональному бэк-вокалисту Жубану Ернезару. Участие в проекте для него – возможность открыть новые двери для карьерного продвижения. Харизматичное исполнение понравилось Потапу, который повернулся к казаху на последних секундах.

