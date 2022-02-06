"Голос країни-12": как проходит 3 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн

Анна Кравчук
Шоу
4 минуты
3,8 т.
'Голос країни-12': как проходит 3 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн

В воскресенье, 6 февраля, на телеканале 1+1 стартовал третий выпуск 12-го сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни". Четыре тренерские кресла заняли популярные украинские исполнители Оля Полякова, Алексей Потапенко, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук. Путем слепых прослушиваний им предстоит найти вокалистов, достойных попадания в прямые эфиры.

Кроме того, впервые в этом сезоне некоторые конкурсанты смогут получить второй шанс от новых народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы. OBOZREVATEL следит за трансляцией и собирает для вас все интересные события эфира.

Подробности 3 выпуска

Покорить звездных тренеров первым решился Василий Палюх, для которого в жизни есть два предназначения – музыка и вера в Бога. На последних секундах одной из самых популярных композиций в мире 'O sole mio к участнику повернулись сразу три кресла: Святослава Вакарчука, Нади Дорофеевой и Алексея Потапенко. Конкурсант выбрал команду рэпера.

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Василий Палюх
Василий Палюх

Исполнительница украинских песен и звезда народного ансамбля города Переяслав Наталья Александрова заставила танцевать весь зал, исполнив трек "Тече вода". Зажигательное выступление и харизма покорили зрителей, однако тренерам этого оказалось недостаточно – никто из них не нажал на заветную кнопку.

Наталья Александрова

Необычный трек современной украинской вокалистки Лилу45 под названием "Восемь" исполнила юная участница из Белой Церкви Наталья Миколаенко. К девушке, которую после смерти мамы воспитывал и поддерживал один отец, повернулись все тренеры.

Наталья Миколаенко

Перед тем, как сделать выбор на пользу той или иной команды, конкурсантка вместе с Лилу спела в дуете. По итогу, Наталья решилась поработать на проекте с Надей Дорофеевой.

Наталья Миколаенко и Лилу45

Сингл популярной американской певицы Билли Айлиш No Time to Die на сцене вокального шоу исполнила лейтенант полиции Екатерина Билоус. Женщина призналась, что несмотря на любовь к работе и коллегам, ей всегда хотелось выступать.

Екатерина Билоус

К участнице не повернулись судьи, однако Святослав Вакарчук предложил ей спеть еще раз под его руководством. Второе исполнение растрогало народных тренеров Зарицкую и Мацолу, поэтому они приняли решение дать правоохранительнице второй шанс.

Екатерина Билоус и Святослав Вакарчук

Душевное исполнение композиции Let her go под гитару от уличного музыканта со Львовской области Марьяна Романчука повернуло кресло фронтмена группы "Океан Ельзы".

За кулисами участника поддерживал его талисман – английский кокер-спаниель по кличке Пол Маккартни. Вместе с собакой начинающий вокалист много путешествовал и выступал на улицах разных украинских городов. Теперь Марьян мечтает продвигать авторские треки и стать популярным артистом далеко за пределами родной страны.

В ярком малиновом костюме на сцену вышла представительница города Теребовля Тернопольской области Диана Бернат. Украинка спела популярную композицию музыканта LAUD "2 дні". К сожалению, тренеры не услышали в голосе девушки достаточно самоуверенности, поэтому порекомендовали прийти в следующем сезоне.

Покорить украинскую сцену удалось участнику из Казахстана, профессиональному бэк-вокалисту Жубану Ернезару. Участие в проекте для него – возможность открыть новые двери для карьерного продвижения. Харизматичное исполнение понравилось Потапу, который повернулся к казаху на последних секундах.

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Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел второй выпуск 12 сезона "Голос країни". На слепых прослушиваниях тренеров покорили военный оркестр Минобороны, 17-летняя школьница и столичный рэпер.

"Голос країни-12": как проходит 3 выпуск самого вокального шоу Украины. Все подробности онлайн
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