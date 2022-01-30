'Голос країни-12': как проходит 2 выпуск слепых прослушиваний. Все подробности онлайн

В воскресенье, 30 января, на телеканале 1+1 начался 2 выпуск 12 сезона самого вокального шоу Украины "Голос країни". Четыре тренерские кресла, которые заняли Оля Полякова, Алексей Потапенко, Надя Дорофеева и Святослав Вакарчук, будут поворачиваться перед самыми достойными участниками.

Кроме того, некоторые конкурсанты смогут получить второй шанс от новых народных тренеров – певицы Александры Зарицкой и предпринимателя Андрея Мацолы. Поддерживают вокалистов перед выходом на сцену несменные ведущие – Юрий Горбунов и Катя Осадчая. OBOZREVATEL следит за трансляцией и собирает все интересные события эфира.

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Подробности 2 выпуска

Первым покорить жюри вышел военный музыкант из Первомайска Александр Свириденко с песней "О, мамо!" украинской группы "Сальто назад". Свое выступление он посвятил солдатам, которые защищают родину на востоке страны.

На сцену молодой человек вышел не один, а с военным оркестром Министерства обороны Украины, который заставил танцевать весь зал и даже пуститься в пляс Надю Дорофееву. К слову, она нажала на кнопку. Ее конкуренткой стала Оля Полякова.

"Я по образованию дирижер. Мы с вами сможем сделать праздник. Хочу вас видеть в своей команде", – попыталась покорить Королева ночи вокалиста.

Несмотря на лестные комплименты Поляковой, Александр пошел в команду к ее оппонентке.

Ярким образом и зажигательной песней Show me your love Тины Кароль планировала подкупить тренеров дальнобойщица Ирина Перегрим. Участницу тепло приняли в зрительном зале, однако судьи так и не нажали на заветную кнопку. Женщина ездит по Европе и поет в дороге. Именно любимая профессия мешает украинке уделить музыке достаточно времени.

Из Ужгорода на популярный проект приехала исполнительница Марта Липчей, которая поет в родном городе на свадьбах. Ранее участница не выступала на большой сцене. Понравиться звездным наставникам хрупкая девушка решила мощной рок-композицией. Сильный тембр и энергетика покорили Олю Полякову.

Чарующем голосом заставил повернуться к себе Святослава Вакарчука и Олю Полякову участник из Львовской области Роман Мелиш. Вокалист изучал старинную музыку в Швейцарии, после чего его приглашали выступать с популярными европейскими ансамблями. Украинец поет контратенором – самым высоким из мужских оперных голосов. Он пришел на проект, чтобы привлечь внимание молодежи к классической музыке.

"Если после моего выступления в филармониях станет хотя бы немного больше молодых людей, я буду считать, что моя миссия выполнена", – сообщил исполнитель.

Конкурсант процитировал слова из песни Вакарчука и пошел к нему в команду, чем довел знаменитого музыканта до слез.

Лирическую композицию "Між нами" исполнил стеснительный 18-летний парень Валентин Скрипник из Винницкой области. Надежда повернулась к участнику первой, а на последних секундах нажать на кнопку решили Потап и Полякова.

"Вы могли спеть намного лучше, но очень переволновались. В моей команде легко не будет, но если вы готовы, то приглашаю к себе", – прокомментировал Алексей Потапенко.

Валентин отдал предпочтение команде Дорофеевой.

Квартет Modoom из Киева спел легендарный хит "Червона рута" композитора Владимира Ивасюка. Зажигательные парни популяризируют украинскую музыку в массы. Судьи не повернулись к музыкантам, однако народные тренеры Зарицкая и Мацола, нажав на кнопку, дали им второй шанс.

"Вы очень стильные, очень современные. Я мечтала о группе. Уверена, что пройдем с вами далеко", – отметила солистка KAZKA.

Город Запорожье на сцене главного вокального шоу страны представила 17-летняя Мария Сур. Школьница мечтает стать суперзвездой и своим напором смогла повернуть к себе три тренерские кресла.

Оля Полякова пошла на крайние меры и использовала "запрещенный прием" – позвонила дочери Маше, которая также учится в 11 классе.

"Доченька, расскажи участнице, какой я хороший преподаватель по вокалу, как я могу найти подход к каждому подопечному, как я умею защищать и бороться за своих", – обратилась главная блондинка страны к ребенку.

Пока Маша отвечала на телефонный звонок, Дорофеева набрала своего супруга, певца Владимира Дантеса. Возможно, именно он повлиял на решение юной конкурсантки, поскольку она выбрала Надежду.

Авторскую песню на проекте исполнил киевский радиоведущий, который выступает под псевдонимом Gera Gerc. Музыкант зачитал рэп под динамичный бит. На последних секундах судьи не выдержали и практически одновременно нажали на кнопки.

Дополняется...

Ранее OBOZREVATEL писал, как прошел первый выпуск 12 сезона проекта "Голос країни". На сцене выступили ветеран АТО, крымская татарка, бандуристка, украинская цыганка и многие другие.